Bruselas ofrece apoyo logístico a España tras el "terrible accidente" ferroviario en Adamuz

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, conocido como CECRE, opera como el punto central de vigilancia y organización de la Unión Europea cuando se producen desastres. Según detalló Europa Press, este organismo se mantiene en alerta constante respecto a eventos globales y, tras el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, Córdoba, ha informado que se encuentra en comunicación directa con las autoridades españolas y preparado para ofrecer ayuda inmediata si se formaliza una solicitud por parte del Gobierno español.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 19:45 horas del domingo, cuando un tren de alta velocidad descarriló en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Posteriormente, otro tren que circulaba en sentido contrario por una vía próxima colisionó contra los vagones accidentados, lo que ha provocado, hasta el momento, al menos 39 fallecidos y 152 heridos, según recogió Europa Press a partir de fuentes cercanas al operativo de emergencias desplegado en la zona.

A raíz de este incidente, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, emitió un mensaje a través de redes sociales en el que expresó el respaldo de la Unión Europea y ofreció recursos logísticos para reforzar la respuesta española. “Mi agradecimiento a los equipos de respuesta civiles y militares que han actuado con tanta rapidez. Nuestro centro de emergencias está en contacto con las autoridades de España, listo a brindar ayuda europea si así se solicita”, comunicó Lahbib, en declaraciones reproducidas por Europa Press.

El marco de actuación de la Unión Europea en estos casos contempla la posibilidad de activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este instrumento sirve para coordinar el envío de ayuda ante situaciones de emergencia que superen la capacidad nacional, como catástrofes naturales o accidentes de gran dimensión. De acuerdo con Europa Press, el mecanismo incluye una Reserva Europea de Protección Civil, formada por activos voluntarios asignados previamente por los Estados miembros y disponibles para un despliegue inmediato tanto dentro como fuera del territorio europeo.

Las autoridades de la UE han recalcado que la intervención del centro de emergencias requiere la solicitud formal del Gobierno español. Esta coordinación con España, que se mantiene desde los primeros minutos posteriores al siniestro, tiene como objetivo movilizar recursos y asistencia en función de las necesidades detectadas en el lugar de los hechos, informó Europa Press.

En el comunicado al que tuvo acceso Europa Press, la comisaria Lahbib también trasladó un mensaje de pésame y solidaridad a las víctimas del accidente y a sus familiares. Su declaración subrayó la gravedad del episodio al referirse a este como un “terrible accidente ferroviario”. Además, reconoció la labor de los equipos de intervención, tanto civiles como militares, que participaron en las labores de respuesta en las inmediaciones del lugar afectado.

El descarrilamiento y posterior colisión han provocado una movilización inmediata de los servicios de emergencia regionales, con refuerzos de equipos sanitarios, bomberos y cuerpos de seguridad, según publicaron las fuentes consultadas por Europa Press. El balance provisional de víctimas y heridos ha situado a este siniestro entre los más graves ocurridos en la red ferroviaria española en los últimos años, con cifras confirmadas por los responsables de la gestión operativa en la zona.

El CECRE, vinculado al Mecanismo de Protección Civil de la UE, coordina no solo la evaluación de la situación sino también el posible despliegue de materiales, personal y otros recursos en caso de que el volumen de la tragedia supere la capacidad de respuesta local y nacional. Europa Press indicó que la existencia de una reserva europea común permite una movilización rápida y efectiva para reforzar operaciones de rescate, atención médica, logística y restauración de servicios esenciales tras este tipo de desastres.

Además del ofrecimiento de apoyo material, las autoridades europeas han hecho hincapié en la importancia de la colaboración internacional y la disponibilidad de recursos conjuntos para abordar emergencias provocadas por accidentes o catástrofes de gran escala. El contacto entre Bruselas y los responsables gubernamentales españoles se mantiene activo, en continuidad con el protocolo habitual ante emergencias transfronterizas, según publicó Europa Press.

El accidente de Adamuz ha reacendido el debate sobre los protocolos de seguridad ferroviaria y los procedimientos de actuación en situaciones extraordinarias dentro del territorio español, en un contexto de estrecha vigilancia por parte de instituciones nacionales y europeas. La interlocución entre Bruselas y Madrid sigue su curso, mientras los equipos continúan con las tareas de rescate y atención a los afectados, reportó Europa Press.