Unas 300 personas viabajan en el tren de Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba)

La compañía Iryo, operadora del tren accidentado, emitió un comunicado en el que informó que aproximadamente 300 pasajeros se encontraban a bordo del convoy al momento del descarrilamiento cerca de la estación de Adamuz, en Córdoba. El mismo documento precisa que el tren involucrado en el siniestro es el número 6189, que conecta Málaga con Madrid. Según reportó Europa Press, fuentes oficiales de la Guardia Civil de Córdoba confirmaron que al menos dos personas perdieron la vida y varias más sufrieron lesiones a causa del incidente.

El accidente se produjo en torno a las 19:45 horas de este domingo, cuando el tren circulaba por los desvíos de acceso a la vía 1 en la estación ferroviaria de Adamuz, invadiendo la vía contigua tras salirse de las vías. El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas, conforme detalló Iryo en su comunicado, y realizaba la línea Málaga-Puerta de Atocha de Madrid.

Iryo manifestó su pesar por el accidente y aseguró que activó todos los protocolos de emergencia establecidos en colaboración con las autoridades pertinentes. La compañía también señaló que está trabajando directamente con los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad para gestionar las consecuencias del suceso. Además, puso a disposición de los familiares y usuarios de la línea canales de información y asistencia tras el descarrilamiento.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la Guardia Civil indicó que se investigan las causas que pudieron provocar que el tren se desviara de la vía prevista y terminara invadiendo una vía adyacente. El operativo movilizó a equipos de intervención sanitaria y cuerpos de bomberos para la atención a los heridos y el rescate de los pasajeros atrapados en algunos de los vagones. Las autoridades no especificaron la cifra exacta de personas lesionadas, aunque confirmaron que varias requirieron traslado a centros hospitalarios de la provincia.

De acuerdo con el medio Europa Press, el accidente afectó la circulación ferroviaria de la zona y obligó al desvío o suspensión de otros servicios de alta velocidad durante las horas siguientes para permitir las tareas de rescate, peritaje y limpieza de los carriles. La prioridad inicial consistió en la evacuación de los pasajeros y en la asistencia tanto médica como psicológica para quienes resultaron ilesos o sufrieron afectaciones leves.

La compañía Iryo reiteró en su mensaje público su compromiso de mantener informados a sus clientes sobre el restablecimiento del servicio y la investigación en curso. Europa Press consignó que las labores en la estación y sus inmediaciones continúan y las autoridades mantienen un dispositivo de seguimiento hasta lograr la reapertura y total normalización de la ruta Málaga-Madrid.