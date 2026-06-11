Suben a 20 las personas fallecidas por las lluvias en Ecuador en lo que va de 2026

Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- El número de personas fallecidas en Ecuador por las lluvias que se registran desde inicios de año subió a 20, de acuerdo al más reciente reporte emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El último fallecimiento se registró el martes en la provincia andina de Azuay, después de que, debido a las intensas lluvias, hubo un deslizamiento de tierra que afectó a dos personas y una de ellas murió.

Un día antes también había fallecido un hombre en la provincia de Cotopaxi tras ser arrastrado por un aluvión, aunque las autoridades informaron de su muerte el martes.

Además de las 20 personas fallecidas, hay 124.520 afectadas, 293 viviendas destruidas y 72,95 kilómetros de vías afectadas en todo el país.

La provincia con más personas impactadas por la temporada invernal es la costera Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 62.353; seguida de la tropical Los Ríos (33.634).

Sin embargo, Cotopaxi y Azuay son las provincias en donde más personas han fallecido, con 5 y 4 muertos, respectivamente.

Desde el pasado 19 de mayo, en 17 de las 24 provincias de Ecuador rige una alerta amarilla preventiva con el objetivo de que las localidades realicen una preparación anticipada ante posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño.

Con esa medida, el Gobierno busca que se activen los comités de emergencia municipales y provinciales y que se fortalezcan las acciones de prevención, se actualicen planes de respuesta y se coordinen medidas de protección para la población frente a posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados. EFE

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