Milito dice que mantener la regularidad es el reto de Guadalajara

Guadalajara (México), 17 ene (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador del club Guadalajara, dijo este sábado que la regularidad es el desafío asumido por sus pupilos durante el torneo Clausura mexicano, que lideran en forma provisional.

"El grupo se ve bien. Se le ve la confianza y el desafío es sostener y sostener esto. La clave para llegar a cosas importantes es sostener la regularidad, ganar y volver a ganar", dijo Milito en una conferencia de prensa.

Chivas venció este sábado por 2-1 a Querétaro y enlazó tres victorias en igual número de salidas.

El nuevo líder tomó dos puntos de ventaja a Toluca.

Milito dijo que sus jugadores no pueden relajarse y deben conservar la concentración en el objetivo para ser competitivos.

El estratega destacó el trabajo colectivo del plantel que le ha permitido y atacar sin descuidar la defensa.

"El equipo tiene orden y hace un gran esfuerzo para sostener los ataques. Se le ve con brillo, con decisión", dijo

Guadalajara tendrá dos semanas de descanso debido a los partidos amistosos que sostendrá la selección mexicana con las de Panamá y Bolivia como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Milito dijo que no le preocupa que nueve de sus jugadores hayan sido convocados al Tri.

"No es una preocupación, es una alegría. Espero que disfruten de la experiencia, que regresen contentos y felices de haber representado a la selección. Eso nos va a ayudar en nuestro día a día en la competencia local", puntualizó.

Chivas reaparecerá en el torneo Clausura el 31 de enero en los pagos de San Luis. EFE

(foto)