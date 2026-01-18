María Edite recrimina a Ana Obregón que no tendiese puentes a su favor con Julio Iglesias

A raíz de la denuncia de dos exmpleadas del hogar por una presunta agresión sexual de Julio Iglesias, muchos han sido los testimonios que han salido a la luz de personas que le han conocido a lo largo de su vida. Este fin de semana, María Edite regresaba al plató de 'Fiesta' para hablar sobre este polémico caso.

"Dentro de una habitación solo hay dos personas, hay mucha gente que habla y no ha estado nunca dentro de esas cuatro paredes", confesaba en el espacio dirigido por Emma García, posicionándose así al lado de las víctimas.

Tras dar su opinión de los hechos, la madre del hijo no reconocido del artista aprovechaba la presencia de las cámaras para cargar contra Ana Obregón por la defensa que está haciendo de Julio.

"Todos los amiguitos que están defendiendo a su Julito mira, Ana Obregón, que está defendiendo a su amiguísimo, una persona que es multimillonaria, las demás pueden tener miedo pero ella... Ana, Anita, esto me sabe un poco mal decirlo pero no es nada malo, antes de fallecer tu hijo me hizo una llamada y me pidió un favor", decía.

Al parecer, la actriz se puso en contacto con Edite para pedirle un favor y esta lo llevó a cabo porque "no me gusta defraudar a la gente". Tras ello, no entiende por qué Ana "no haces nada para que Julio se encuentre con su padre ¿dónde está esa defensa?", le recriminaba.

María siente que la presentadora de televisión no le ha ayudado a que el artista reconozca públicamente que Javier Santos es su hijo y no entiende que ahora salga a defenderlo de estas denuncias, pero no le ayudase a ella a tender puentes con el cantante.

Por otro lado, Edite confesaba que cuando conoció la denuncia de las exmpleadas "me vi reflejada" porque "a mí Julio me ha hecho mucho daño, a mi hijo también, y su hijo, nuestro hijo". Eso sí, reconocía que con ella nunca sobrepasó los límites: "A mí me hace eso... ¿Tú me ves a mí con mi carácter y mi persona haciendo eso? De la patada que le doy sale volando por la ventana".