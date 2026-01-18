La Copa del Rey sortea sus cuartos de final este lunes con el Albacete entre siete Primeras

La Copa del Rey alcanza los cuartos de final con la particular situación de que el Albacete Balompié, único equipo de Segunda División que sigue en competencia, actuará como anfitrión en esta fase tras eliminar al Real Madrid, vigente subcampeón, en la ronda anterior. De acuerdo con lo publicado por varios medios, el sorteo para definir los cruces de esta etapa se realizará este lunes en el salón Luis Aragonés, situado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid, en un evento programado para las 13:00 horas y transmitido por Teledeporte.

El Albacete se presenta como el único conjunto no perteneciente a LaLiga EA Sports que figura entre los ocho candidatos al título, después de vencer 3-2 en el Carlos Belmonte al Real Madrid, dirigido en este torneo por el debutante Álvaro Arbeloa. Según consignó la prensa especializada, este resultado representó la sorpresa más notoria de los octavos de final de una Copa que mantiene el formato de partido único hasta las semifinales. El reglamento establece que, al tratarse de un equipo de inferior categoría, el Albacete ejercerá como local en la eliminatoria, siendo esta la única restricción que condicionará el desarrollo del sorteo. El resto de emparejamientos quedará abierto, con la posibilidad de enfrentamientos de alta exigencia como un clásico entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o algún derbi entre equipos vascos.

Tal como detalló la cobertura informativa, los otros siete conjuntos que acudirán al sorteo son todos representantes de la máxima categoría: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Valencia CF y Deportivo Alavés. En octavos de final, el FC Barcelona dirigido por Hansi Flick derrotó al Racing de Santander, líder de Segunda División, por 2-0 en un encuentro disputado sin sobresaltos para los catalanes. Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone necesitó mucho esfuerzo para vencer al Deportivo en Riazor, logrando un ajustado 1-0.

El Athletic Club precisó de tiempo extra para imponerse a la Cultural y Deportiva Leonesa, en un encuentro que finalizó 4-3 tras la prórroga. Mientras tanto, la Real Sociedad aseguró su pase ante Osasuna por medio de una definición desde el punto de penalti, tras concluir el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a dos. El marcador de los penaltis fue 4-3 a favor de los donostiarras. El Deportivo Alavés selló su clasificación luego de superar al Rayo Vallecano por 2-0, el Real Betis eliminó al Elche con victoria por 2-1 y el Valencia CF logró su pase tras ganar 2-0 en su visita a Burgos.

El medio especializado agregó que los partidos correspondientes a esta ronda de cuartos de final se realizarán en formato de partido único entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero. Este esquema se mantendrá hasta las semifinales, instancia en la que el torneo pasará a eliminatorias a doble partido pautadas para los días 10 y 11 de febrero y 3 y 4 de marzo.

Respecto a la distribución de equipos, la edición de este año vuelve a reunir en el sorteo de cuartos a varios de los clubes más laureados del fútbol español junto al inesperado Albacete. La presencia mayoritaria de conjuntos de Primera División contrasta con la actuación destacada del equipo manchego, que representa la Liga Hypermotion en esta etapa. Según informaron distintos medios, la expectación por conocer los emparejamientos aumentó tras una fase de octavos marcada por partidos disputados, tandas de penales y sorpresas.

La designación del Albacete como anfitrión refuerza el interés por los resultados del sorteo, debido a la posibilidad de que alguno de los favoritos quede emparejado con el único equipo restante de Segunda. Según lo reportado, existen escenarios hipotéticos que permitirían cruces tan relevantes como un duelo Barcelona-Atlético o una reedición de enfrentamientos históricos entre equipos del País Vasco.

El sorteo integrará oficialmente a los equipos según la siguiente distribución: los clubes de la Primera División presentes son FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Valencia CF y Deportivo Alavés, mientras que el Albacete Balompié compone la representación de la Segunda División. El desarrollo de esta edición de la Copa del Rey ha sido destacado por la participación equilibrada y el atractivo ofrecido en cada eliminatoria, fiel al espíritu tradicional del torneo más antiguo del país, según han resaltado diferentes coberturas periodísticas.