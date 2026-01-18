Hereu inaugura este lunes el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, será el encargado de inaugurar este lunes la duodécima edición del 'Foro de Innovación Turística, Hotusa Explora' organizado por Grupo Hotusa.

Consolidado como la antesala de Fitur, Hotusa Explora destaca que el foro ha vuelto a posicionarse como una "cita de referencia" para el análisis y la reflexión en torno a los principales retos y oportunidades del sector turístico. Todo esto, en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la sostenibilidad, la conectividad y el liderazgo empresarial.

En cuanto al programa, se articulará en torno a cinco mesas redondas, que abordarán temáticas como la innovación, la creación de experiencias que generan destino, el impacto económico del turismo, el futuro del transporte aéreo o los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial.

El evento tendrá lugar en el hotel Eurostars Madrid Tower 5 estrellas y algunos de los panelistas confirmados son el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de las Islas Baleares, Marta Prohens, el co-presidente de Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló y el presidente de Iberia, Marco Sansavini, entre otros.

Finalmente, la XII edición de Hotusa Explora mantendrá su objetivo de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento, generando un espacio de debate en el que analizar el papel del turismo como sector estratégico para la economía y la sociedad.