El Ejército de Irak asume el control total de la antigua base principal de EEUU en el país

El Ministerio de Defensa de Irak ha anunciado que el Ejército ha asumido el control total de la base aérea de Ain al Asad, en la provincia occidental de Anbar, que en su día fue el principal centro de operaciones del despliegue estadounidense en el país.

"El Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Abdul Amir Rashid Yarallah, ha supervisado este sábado la distribución de tareas y responsabilidades entre las diversas ramas y formaciones en la base aérea tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y la asunción del control total de la base por parte del Ejército iraquí", recoge la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

La retirada de las fuerzas estadounidenses se ha producido en el marco de un entendimiento alcanzado por Bagdad y Washington en 2024 sobre el establecimiento de un calendario para la retirada de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos de Irak.

La retirada comenzó en agosto del año pasado en la salida de parte de la llamada Fuerza de Intervención Conjunta dentro de la Operación Resolución Inherente que comenzó en 2014 con el objetivo de derrotar a Estado Islámico en Siria e Irak.

Previamente, la base había alojado a parte del contingente estadounidense tras la invasión de Irak en 2003.

La base fue objeto de ataques con misiles de Irán en 2020 como parte de una operación para vengar el asesinato del general Qasem Soleimani, que provocó heridas a 110 militares estadounidenses.