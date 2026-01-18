Dos muertos en Ucrania en ataques nocturnos rusos con drones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que durante la última semana Rusia ha llevado a cabo más de 1.300 ataques con drones, 1.050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de diversos tipos en territorio ucraniano. Según consignó el medio que reportó los hechos, esta serie de agresiones incluyó una serie de ataques nocturnos recientes en los que participaron más de 200 aeronaves no tripuladas, dejando al menos dos personas fallecidas y decenas de civiles heridos en varias regiones del país.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por Zelenski y citada por la fuente original, estos ataques se registraron la pasada noche y afectaron especialmente a las provincias de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski y Odesa. Entre las víctimas reportadas por las autoridades figura al menos un menor de edad entre los heridos. "Mis condolencias para sus familias y seres queridos", expresó Zelenski mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que actualizó el balance de víctimas y detalló el impacto del ataque.

El mandatario también destacó, según divulgó el medio citado, que además de los efectos directos en la población, los ataques dañaron infraestructura eléctrica en varias localidades. En sus declaraciones, Zelenski elogió el esfuerzo de los equipos de emergencia y trabajadores públicos, quienes, bajo condiciones meteorológicas adversas, han trabajado para restablecer los servicios básicos de luz, calor y agua en zonas afectadas. Subrayó el desafío que implica estas tareas en medio de los persistentes ataques, afirmando que dicho trabajo “aporta estabilidad a nuestro país y respalda nuestra posición diplomática”.

El medio que reportó los hechos recogió además el llamado del presidente ucraniano a la comunidad internacional para incrementar la asistencia al país. Zelenski argumentó que Ucrania requiere sistemas de defensa adicionales, en particular contra misiles, debido a la magnitud de los ataques recibidos. Insistió en que si Rusia retrasa deliberadamente los procesos diplomáticos, la respuesta de la comunidad internacional debe consistir en incrementar el apoyo a Ucrania y aplicar mayor presión contra Moscú.

Las provincias afectadas por esta última oleada de ataques han experimentado daños significativos en sistemas básicos, lo que ha acentuado las dificultades para la población residente. De acuerdo con Zelenski, el sostenimiento de los suministros esenciales en ciudades y pueblos afectados resulta determinante para mantener la cohesión social, especialmente bajo el actual contexto de presión militar.

En el balance ofrecido por el presidente, además de los fallecidos, se registran decenas de heridos como consecuencia de los ataques nocturnos. El mandatario indicó que las cifras podrían variar conforme avancen las tareas de rescate y asistencia en las áreas más golpeadas por la ofensiva rusa.

En cuanto al impacto militar y diplomático, fuentes del gobierno citadas por el medio remarcaron que la intensidad y frecuencia de los ataques han llevado a las autoridades ucranianas a insistir en la necesidad de una respuesta más decidida por parte de sus aliados. Según lo expuesto por Zelenski, la falta de avances en las conversaciones diplomáticas con Moscú, sumada al incremento en el uso de drones y otros dispositivos militares sofisticados, obliga a una reevaluación de las estrategias internacionales de ayuda y contención.

El mismo reporte destaca que la continuidad de los bombardeos y ataques con drones contra infraestructuras críticas y zonas residenciales incrementa el desafío para los equipos de emergencia, quienes se ven forzados a actuar bajo situaciones peligrosas y con recursos limitados. El presidente remarcó la importancia de reconocer el esfuerzo de estos trabajadores, cuyo desempeño contribuye a mantener los servicios esenciales y la funcionalidad básica de las comunidades impactadas.

Para las autoridades ucranianas, la persistente presión militar por parte de Rusia y el daño regular a infraestructuras clave refuerzan la urgencia de un mayor respaldo material y político de la comunidad internacional. La petición de Zelenski de una ayuda suplementaria se justifica en el volumen y frecuencia de los ataques registrados, así como en el impacto social y económico que sufren las zonas afectadas, según divulgaron las fuentes consultadas por el medio que documentó los incidentes.

El contexto general de la ofensiva rusa en Ucrania, relatado por el presidente y reproducido por el medio, muestra que además del número creciente de víctimas y la destrucción material, las acciones militares han buscado degradar los sistemas logísticos y de suministro, con consecuencias para el funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios esenciales.

Cada nueva oleada de ataques implica intervenciones de emergencia para reparar líneas eléctricas, tuberías y otras infraestructuras dañadas, describe la fuente. Los reportes diarios e informes de daños compartidos por funcionarios locales reflejan la magnitud de la crisis humanitaria y logística derivada de la ofensiva con drones y misiles.

El gobierno ucraniano, en voz de su presidente y siguiendo lo consignado por la fuente, mantiene un llamado a la comunidad internacional para que amplíe su ayuda, destacando la necesidad no solo de medios defensivos, sino también del apoyo en recursos y materiales que permitan atenuar el impacto negativo sobre la población civil y preservar el funcionamiento institucional en escenarios de emergencia.