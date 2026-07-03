Más de 162.000 inmigrantes dejaron de cotizar a la Seguridad Social portuguesa en 2025

Lisboa, 3 jul (EFE).- Un total de 162.252 trabajadores inmigrantes dejaron de cotizar a la Seguridad Social portuguesa en 2025 y no volvieron a aparecer posteriormente con registro activo, lo que equivale a una media de 455 personas al día, según informó este viernes el semanario Expresso, que cita datos del Instituto de la Seguridad Social (ISS).

La cifra supone un aumento del 66 % respecto al año anterior y confirma una aceleración de las bajas de trabajadores extranjeros en los registros contributivos portugueses. Según los datos publicados por el semanario, Portugal pasó de perder una media de 267 cotizantes extranjeros al día en 2024 a 455 en 2025.

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La mayor parte de las bajas correspondió a ciudadanos brasileños, con cerca de 60.000 trabajadores que dejaron de aparecer en los registros durante 2025. En términos relativos, el mayor aumento se produjo entre inmigrantes procedentes del subcontinente indio, especialmente de India, Bangladés, Pakistán y Nepal.

Los datos no permiten determinar si todos esos trabajadores abandonaron Portugal, ya que una parte pudo haber salido del país y otra podría permanecer en territorio portugués sin una relación laboral declarada ante la Seguridad Social.

Pese al aumento de las bajas, las entradas siguieron siendo superiores a las salidas. Según los datos citados por la prensa portuguesa, en 2025 entraron en el sistema 539.493 inmigrantes, un 0,12 % menos que el año anterior.

Al cierre de 2025 había 45.000 extranjeros más cotizando que al final de 2024, en tanto que las contribuciones de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social aumentaron un 18 % entre esos dos años. EFE