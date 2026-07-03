Lula felicita a Fujimori tras su proclamación como presidenta de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha trasladado este viernes sus mejores deseos a la recién proclamada presidenta de Perú, Keiko Fujimori, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) peruano haya ratificado su elección tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios el pasado 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en apenas una década.

"Felicito a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales peruanas. Le deseo mucho éxito en el ejercicio de su mandato y en la importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo", ha declarado el presidente brasileño, que hasta ahora no se había pronunciado en relación a los comicios presidenciales del país andino.

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Lula ha manifestado su voluntad de "avanzar en una ambiciosa agenda bilateral" con Perú, país al que se ha referido como "hermano" con el que no solo comparte una extensa frontera, sino también "profundos lazos humanos".

"Cuente con Brasil para que construyamos juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana", ha añadido el mandatario, que ha adelantado que entre las áreas de cooperación contempladas en esa futura agenda compartida figuran --entre otros-- la ampliación del comercio y las inversiones, la integración de las infraestructuras logísticas y digitales, la lucha contra el hambre y la pobreza, la protección de la Amazonía y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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Las palabras de Lula llegan después de que este mismo viernes el jefe del JNE haya recordado que la proclamación de Fujimori "nace de la voluntad soberana de millones de peruanos que mediante el sufragio han decidido libremente quién conducirá el destino de la República durante el próximo periodo constitucional".

Desde el ente electoral han considerado además que estas elecciones han "representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales" de la historia reciente de Perú. "Participaron 35 fórmulas presidenciales y el desarrollo de dos jornadas electorales que demandaron el compromiso permanente de las instituciones electorales (...) y de miles de personas que, desde distintas responsabilidades, trabajaron con un propósito común: garantizar el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas", ha señalado.

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Fujimori se ha convertido así en jefa de Estado tras concurrir en otras tres ocasiones --2011, 2016 y 2021-- quedando siempre en segundo lugar. En estos comicios, ha superado a su rival por 49.641 votos, esto es, una diferencia de apenas un 0,27%. La dirigente conservadora ha reaccionado a la proclamación, con un mensaje en sus redes sociales donde ha manifestado su "profundo agradecimiento" por la "confianza" depositada de sus votantes.