Adela González recordó que Julio Iglesias ha logrado récords por la venta de millones de discos y que su carrera y los reconocimientos artísticos recibidos no desaparecen por su situación judicial. De acuerdo con eldiario.es y Univisión, quienes realizaron una investigación periodística que abarcó tres años, el artista permanece en el centro de la atención pública tras la denuncia de agresión sexual interpuesta por dos exempleadas del hogar, caso que suscitó cobertura internacional.

La periodista Adela González dio su opinión en el marco de la Cena de Nominados de los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Según consignó el medio eldiario.es, González afirmó: “Hay una cosa clara y rotunda, es un trabajo periodístico de tres años, de medios tan serios como eldiario.es y Univisión, que han estado testando a las mujeres que han denunciado y no solamente a ellas sino casi que a quince personas más. Lo han testificado y está muy bien armado periodísticamente”. La presentadora subrayó la solidez del proceso realizado por los medios, destacando tanto la duración de la investigación como la diversidad de personas entrevistadas y su aporte al testimonio recabado.

Según publicó eldiario.es, González también abordó la presunción de inocencia que ampara a Julio Iglesias. La entrevistada expresó que el cantante mantiene todos los derechos que corresponden en ese sentido, aunque recalcó la labor que realiza en estos momentos la Fiscalía: “La Fiscalía lo está estudiando” y añadió: “la Fiscalía no estudia todo lo que pasa por sus manos... Con lo cual, vamos viendo”. Esta declaración pone de relieve el carácter selectivo de las acciones del Ministerio Público español, que solo profundiza en los casos donde detecta indicios relevantes.

El artista rechazó mediante un comunicado la totalidad de las acusaciones que pesan sobre él, negando “haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, según reportó eldiario.es. La noticia, que movilizó la atención mediática internacional durante varios días, se sumó la respuesta pública del propio Iglesias para desmentir su relación con los hechos denunciados por sus antiguas empleadas del hogar.

En su intervención pública, Adela González defendió la necesidad de diferenciar entre los logros obtenidos por Julio Iglesias en el ámbito musical y las investigaciones judiciales abiertas: “este señor tiene una serie de récord guinness por venta de millones de discos, que se lo ha ganado, y no quita para qué, si todo lo que están contando estas mujeres es cierto, pues tenga que pasar por donde tenga que pasar”. La comunicadora opinó que ambos aspectos no son excluyentes y que los méritos artísticos no deberían verse automáticamente invalidados por las denuncias, aunque estas deban seguir los cauces previstos por la Fiscalía.

El medio eldiario.es detalló que tanto este posicionamiento de González como el abordaje del caso por los medios internacionales procuran mantener la separación entre la esfera profesional del artista y el desarrollo de las investigaciones penales. Las declaraciones realizadas por la periodista insisten en la importancia de no prejuzgar, señalando que corresponde a las autoridades determinar la veracidad de las acusaciones y las consecuencias legales correspondientes, manteniendo el respeto al principio de presunción de inocencia mientras se resuelve la investigación.

La investigación coordinada por eldiario.es y Univisión, mencionada por González, se caracteriza por la visita y valoración de los testimonios presentados no solo por las dos denunciantes, sino también por otras quince personas relacionadas con los hechos expuestos. Según narraron los medios, ese proceso incluyó la recopilación de testimonios y la verificación de su consistencia antes de dar a conocer las conclusiones al público, lo que, a juicio de la periodista invitada, fortalece la contundencia del trabajo realizado y su relevancia en la cobertura periodística internacional.

La cobertura de esta noticia, que implicó a la Fiscalía y a la carrera artística de una figura internacional, se mantiene activa al tiempo que el Ministerio Público analiza detenidamente la documentación presentada, según indicó eldiario.es. González reiteró la importancia de que la labor investigadora se desarrolle sin interferencias, respetando tanto el procedimiento legal como el legado de la persona investigada en el ámbito musical y profesional.