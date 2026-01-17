Prisión preventiva en Ecuador para once presuntos integrantes de la banda ‘Los Choneros’

Quito, 16 ene (EFE).- Un juez de Ecuador dictó prisión preventiva este viernes para once presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Choneros’, uno de los grupos de crimen organizado más activos del país, informó la Fiscalía en un comunicado.

En total se procesó a doce personas, aunque para una de ellas, por encontrarse embarazada, se dispusieron medidas cautelares en lugar de prisión.

Los detenidos, capturados tras varios allanamientos simultáneos en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Manabí, y en la andina Carchi, fueron acusados del delito de delincuencia organizada con fines de sicariato, extorsión y tráfico ilícito de sustancias.

Según las investigaciones, la organización estaría liderada por Jean Carlos M. B., alias ‘Quevedo’, presunto cabecilla de Los Choneros, en coordinación con cinco personas privadas de la libertad.

El grupo tendría como principales zonas de operación los cantones La Unión, Pueblo Viejo y Babahoyo, en Los Ríos, así como Milagro, Yaguachi y otros sectores de Guayas.

La investigación, iniciada en abril de 2025, permitió identificar una estructura criminal asentada en la provincia costera de Los Ríos, lo que derivó en un operativo con más de veinte allanamientos en distintas regiones del país la noche del 15 de enero.

Durante la intervención se incautaron tres armas de fuego, tres alimentadoras, nueve teléfonos móviles y cerca de mil gramos de sustancias sujetas a fiscalización.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales. EFE