Principales titulares de los periódicos para el domingo 18 de enero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
LA RAZÓN
-- "La Unión Europea y Mercosur firman su acuerdo comercial tras 26 años de negociación".
-- "Delcy Rodríguez activa la hoja de ruta marcada por Donald Trump en Venezuela".
ABC
-- "Forestalia usó al hombre del PNV en la trama de Cerdán para su gran proyecto en el País Vasco".
-- "Trump amenaza con un 10% de aranceles a los países que han enviado tropas a Groenlandia".
EL PAÍS
-- "12 meses de Trump en la Casa Blanca: Un año de vértigo autoritario".
-- "Un goteo de elecciones para poner a prueba a la izquierda".
LA VANGUARDIA
-- Entrevista al presidente del Gobierno de españa: "Europa debe integrarse más sin esperar a los 27".
-- "La UE firma con el Mercosur un histórico acuerdo de asociación y libre comercio".