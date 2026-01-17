Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 18 de enero

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA RAZÓN

-- "La Unión Europea y Mercosur firman su acuerdo comercial tras 26 años de negociación".

-- "Delcy Rodríguez activa la hoja de ruta marcada por Donald Trump en Venezuela".

ABC

-- "Forestalia usó al hombre del PNV en la trama de Cerdán para su gran proyecto en el País Vasco".

-- "Trump amenaza con un 10% de aranceles a los países que han enviado tropas a Groenlandia".

EL PAÍS

-- "12 meses de Trump en la Casa Blanca: Un año de vértigo autoritario".

-- "Un goteo de elecciones para poner a prueba a la izquierda".

LA VANGUARDIA

-- Entrevista al presidente del Gobierno de españa: "Europa debe integrarse más sin esperar a los 27".

-- "La UE firma con el Mercosur un histórico acuerdo de asociación y libre comercio".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

El secretario general de la

Al menos cinco personas muertas en dos avalanchas en Austria

Al menos cinco personas muertas

Trump tensa las relaciones con Europa tras amenazar con aranceles por Groenlandia

Infobae

Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela

Foro Penal eleva a 139

Costa Rica celebra la entrada en vigor del Acuerdo para la biodiversidad marina

Infobae