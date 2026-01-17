Miguel Ángel Muñoz habla del caso Julio Iglesias tras la polémica

Miguel Ángel Muñoz admitió sentirse “devastado” ante las acusaciones presentadas contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas, según recogió el medio que cubrió su asistencia a los Premios Iris. El actor, que dio vida a Julio Iglesias en la serie centrada en Miguel Bosé, abordó públicamente la controversia, destacando la gravedad de las denuncias y la conmoción generada tanto en España como a nivel internacional.

De acuerdo con las declaraciones que publicó el medio, Muñoz respondió de manera directa cuando se le preguntó por el caso, describiendo la situación como “muy grave” y “tremenda”, y enfatizó la importancia de tratar el tema con absoluto respeto tanto hacia quienes han denunciado como hacia el propio Iglesias. Muñoz remarcó que, frente a este tipo de noticias, debe preservarse el principio de presunción de inocencia hasta que todo quede esclarecido por las instancias correspondientes.

Durante el evento, Muñoz explicó al medio que el impacto de la noticia no se limita a la implicación de Iglesias, sino que sacude a la sociedad en su conjunto, independientemente de la notoriedad del implicado. “Da lo mismo que sea Julio Iglesias o cualquier otro, un personaje público o no público, es terrible y por eso no hay que posicionarse ni a favor ni en contra”, afirmó el actor, según detalló el medio.

Muñoz llevaba el peso de haber interpretado a Iglesias en la producción sobre la vida de Miguel Bosé, y señaló que nunca imaginó que un escándalo de tal magnitud pudiera vincularse con el personaje que encarnó. Tal como informó el medio, el actor precisó que aceptó ese papel debido al interés profesional que representa dar vida a figuras de la talla de Iglesias o Raphael, y no por tener conocimiento de comportamientos similares a los ahora denunciados.

La noticia sobre las acusaciones contra Julio Iglesias salió a la luz tras la denuncia pública de dos exempleadas del hogar, quienes aseguran haber sufrido agresiones sexuales. Según lo consignado por el medio que publicó las declaraciones de Muñoz, el actor subrayó el impacto de la situación en la opinión pública y la necesidad de actuar con prudencia y respeto mientras se desarrolla la investigación.

A lo largo de sus declaraciones, el actor insistió en que el proceso debe avanzar conforme a la ley, recordando que la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Asimismo, explicó que el dolor provocado por este tipo de hechos afecta a quienes siguen la noticia, no sólo por la figura pública involucrada, sino por las implicancias de las acusaciones y el sufrimiento de las partes.

El medio también remarcó que Miguel Ángel Muñoz expresó su solidaridad hacia las presuntas víctimas y su esperanza en que la justicia aclare los hechos. Su intervención pone de relieve la complejidad de abordar casos que involucran tanto a personajes célebres como a denuncias de agresión, un asunto que ha generado reacciones en diferentes ámbitos y ha tenido amplia repercusión mediática.

Muñoz concluyó enfatizando que, aunque encarnó a Julio Iglesias en la serie dedicada a Miguel Bosé, dicha representación artística no otorga conocimiento ni vínculo con conductas privadas del personaje real. Relató que su interés en asumir ese papel era estrictamente profesional, como lo sería con cualquier otro ícono de la música española. Las declaraciones ofrecidas, según publicó el medio, reflejan el clima de cautela y afectación que prevalece en el entorno de la industria y entre quienes han trabajado en proyectos relacionados con el cantante.