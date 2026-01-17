Lydia Lozano se pronuncia sobre el caso Julio Iglesias

Lydia Lozano cuestionó la autenticidad del reciente comunicado público difundido por el cantante Julio Iglesias respecto a las acusaciones de agresiones sexuales, al señalar que este texto llegó a través de su abogado y dudar de que el propio artista lo haya redactado. Según publicó Europa Press, la periodista y colaboradora televisiva expresó que las declaraciones expuestas a través de redes sociales no representan necesariamente la opinión personal de Iglesias sobre el caso que involucra a dos exempleadas domésticas.

El medio Europa Press detalló que Lozano manifestó su respaldo a la esposa de Julio Iglesias ante las acusaciones públicas. La periodista resaltó que la mujer del cantante ha mantenido tradicionalmente un perfil muy reservado, alejado de los grandes focos mediáticos, y afirmó que ha permanecido sin declaraciones ni exposiciones públicas, manteniéndose en silencio incluso durante esta polémica. Lozano observó que, debido a ese historial y a su forma de vida actualmente establecida en Indian Creek desde la pandemia, resulta poco realista esperar de ella una reacción pública amplia o un papel activo frente a las denuncias.

En la entrevista exclusiva concedida a Europa Press, Lozano abordó también el contexto de las denuncias elevadas por las exempleadas. Rechazó que estas acusaciones se utilicen como herramienta política para desviar la atención de otros asuntos polémicos en España, explicando que la investigación judicial vinculada a este caso comenzó hace tres años, lo que, a su juicio, descarta una relación directa con estrategias políticas o campañas de actualidad. La periodista calificó como infundada la idea de que la noticia se utilice para conseguir réditos electorales y agregó que no encuentra sentido a que la situación se politice bajo ese argumento.

Respecto a las motivaciones económicas de las denunciantes, Lozano desmintió que busquen un beneficio monetario personal. Según la información recogida por Europa Press, la colaboradora indicó que ambas mujeres supuestamente cuentan con el respaldo de una organización no gubernamental y subrayó que esa protección supone un contexto distinto a la búsqueda de un arreglo financiero.

Europa Press también reportó que Lozano fue consultada durante la conversación sobre la situación médica de su esposo. La periodista precisó que él continúa su recuperación en casa y detalló que están a la espera de próximas pruebas y análisis para comprobar si la infección bacteriana ha sido superada. Lozano señaló que, hasta ese momento, desconocen si la bacteria desapareció y están pendientes de nuevas revisiones médicas.

El caso de Julio Iglesias cobró notoriedad internacional luego de que la prensa reportara las denuncias públicas de dos exempleadas que trabajaron en las propiedades del cantante en el Caribe, quienes acusan al artista de conductas sexuales inapropiadas. La reacción de figuras del entorno próximo al cantante, como la de Lydia Lozano, fue recogida y analizada por distintos medios y sirve para ilustrar el alcance y la repercusión social de las acusaciones, así como las posturas y preocupaciones que han surgido a raíz de este episodio en la esfera mediática.