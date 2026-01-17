Agencias

El Getafe se refuerza con el defensa argentino Zaid Romero

El central argentino Zaid Romero jugará en el Getafe CF hasta final de temporada, ha anunciado este sábado el club azulón, que ha llegado a un acuerdo con el Brujas belga para la cesión del futbolista.

"Zaid llega para reforzar el eje de la zaga de José Bordalás para lo que resta de campaña, aportando solidez y poderío aéreo", informó la entidad madrileña sobre el jugador, de 26 años.

El de Mendoza, formado en las categorías inferiores de Huracán Las Heras y Godoy Cruz, jugó en Estudiantes de La Plata entre 2023 y 2024. Dio el salto a Europa con el Brujas en la campaña 2024-25 y cuenta con experiencia en Liga de Campeones.

