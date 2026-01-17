Cómo usar la función "secreta" de Google Maps para ver Street View y seguir la ruta a la vez en pantalla dividida

Google Maps se ha convertido en una aplicación esencial para muchos usuarios, quienes la consultan a diario para realizar cualquier trayecto, ya sea al trabajo o para orientarse durante un viaje.

Dentro de ella se encuentra Street View, una herramienta que permite al usuario ver con imágenes reales la zona que desee.

Pero hay una función que no todos conocen, y es que se puede dividir la pantalla para usar ambas a la vez. A continuación, te explicamos cómo desbloquear esta visión "secreta" en Google Maps.

PANTALLA DIVIDIDA PARA NAVEGAR CON STREET VIEW

Hay varias maneras de utilizar la pantalla dividida. Por una parte es útil para usar Street View sin necesidad de pulsar las flechas para moverse por el mapa. Así funciona paso a paso:

En primer lugar, busca el destino en Google Maps. Se abrirá el panel de resultados con el nombre, reseñas, cómo llegar, etc. En un pequeño cuadrado encima aparecerá una imagen de Street View. Si pinchas en ella se activará esta herramienta a pantalla completa.

(Foto 1)

Una vez que esté la pantalla completa basta con pulsar en las flechas que aparecen en la esquina inferior derecha para reducir el tamaño y así se dividirá la pantalla. En la parte superior se verá la vista de Street View con las flechas de orientación y en la inferior Google Maps con las calles marcadas en azul.

(Foto 2)

Si pulsas en cualquiera de las calles en azul, la vista de Street View te acompañará. De la misma forma, si pulsas las flechas de Street View, el mapa inferior indicará en qué zona te encuentras.

PANTALLA DIVIDIDA PARA SEGUIR UNA RUTA CONCRETA

Por otra parte, la pantalla dividida es una función complementaria a la de cómo llegar. De normal, Google Maps te indica la ruta en el mapa con una línea continua si es en coche o con puntos si es andando. Con la pantalla divida podrás seguir la ruta con imágenes para ubicarte mejor.

Para acceder a ella, hay que seguir los mismos pasos que en la anterior. Busca el destino y después pulsa en la opción de cómo llegar. Te aparecerá la ruta sugerida y de nuevo un cuadrado con imágenes en la esquina inferior izquierda.

Si pulsas en ella, automáticamente se abrirá la pantalla dividida, quedando las imágenes en la parte superior y la ruta en el mapa con las indicaciones en la parte inferior.

(Foto 3)

Para continuar con la ruta, puedes deslizar con el dedo en la zona inferior para ver paso a paso el trayecto que te aconseja la aplicación y así estar familiarizado con él cuando lo realices.