México y EE.UU. coinciden en que es "necesario hacer más" frente al narcotráfico

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron este jueves una llamada telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas", según informó la cancillería en un comunicado conjunto.

"Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas", indicó la nota, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México.

Ambos funcionarios coincidieron en que, pese a los avances, persisten retos en materia de seguridad, por lo que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, -cuya próxima reunión se realizará el 23 de enero-, deberá reforzar acciones concretas contra los carteles y el tráfico de fentanilo y armas en la frontera.

De igual forma, los secretarios acordaron convocar en febrero a una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington D.C., "con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad".

"Dicha reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones", concluyó la nota.

Sin embargo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos fue más allá y publicó un mensaje adicional en redes sociales en el que le reclamó a México resultados "concertos y verificables" contra las redes narcoterroristas y "dejó claro que el progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable".

La conversación entre los cancilleres se produce tras la llamada que sostuvieron el lunes Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien al término de la misma aseveró que quedó "descartada" la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario estadounidense días antes al apuntar posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico.

El miércoles, Sheinbaum mencionó que no descarta la posibilidad de concretar una reunión presencial con Trump, una vez que pasen los actos oficiales por el aniversario de su llegada a la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.

La mandataria subrayó que ambos países mantienen una agenda amplia de trabajo conjunto, particularmente en torno al Mundial de Fútbol que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá, y que se inaugurará en la capital mexicana el próximo 11 de junio. EFE