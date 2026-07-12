Agencias

Qatar denuncia tres heridos, entre ellos un menor, durante los ataques iraníes de esta pasada noche

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El Ministerio del Interior de Qatar ha denunciado que al menos tres personas han resultado heridas, entre ellas un menor, como consecuencia de los ataques aéreos lanzados esta pasada madrugada por Irán tras la última reanudación, el sábado a última hora, de las hostilidades con Estados Unidos.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio confirma los heridos "a causa de la caída de metralla durante las operaciones de intercepción". Los heridos están recibiendo la atención médica necesaria", añade el Ministerio, de momento sin más detalles.

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El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este domingo ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

De esta manera, Washington ha informado de que, durante la tercera ronda de ataques contra Irán durante esta semana, ha atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes entre los que se encontraban "emplazamientos iraníes de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera".

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