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Almada: "Hoy pude hacer lo que necesitaba el equipo"

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Kansas City (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Thiago Almada, atacante de la selección argentina de fútbol, dijo que hoy pudo aportar "lo que necesitaba el equipo" en la victoria de Argentina ante Suiza (3-1) que dio el pase al equipo sudamericano para las semifinales del Mundial frente a Inglaterra.

"Trato de aportar lo que necesita el equipo, lo que me trajo hasta aca, tratando de jugar uno contra uno, de ir para delante, pateando al arco y de demostrar porque estoy aca", explicó Almada en la zona mixta tras el partido que Argentina venció con sufrimiento en la prórroga.

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El delantero reconoció que, "si bien en los primeros partidos quizas" no se sintió "del todo cómodo", luego, "poco a poco", ha ido acoplándose mejor, hasta hoy: "Me sentí muy bien, pude hacer lo que necesitaba el equipo".

Sobre las semifinales frente a Inglaterra, Almada, que fue clave en las eliminatorias sudamericanas, dijo que "va a ser muy dura" y, respecto a su candidata preferida para la final, que saldrá del España-Francia, no quiso mojarse: "La que sea" estará bien.

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"El corazon del equipo está dandolo todo hasta el fuinal y vamos a seguir haciendolo", añadió tras una victoria muy sufrida, en la que un gol de su compañero de equipo, Julián Álvarez, en el minuto 110, complementado por otro de Lautaro Martínez, sacaron del embrollo a una gris selección argentina, que jugará la semifinal este miércoles en Atlanta (EE.UU) contra Inglaterra.

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