Taiwán rebaja la emergencia por el tifón Bavi, que deja 134 heridos tras rozar la isla

Pekín, 12 jul (EFE).- Taiwán rebajó este domingo el nivel de su centro de respuesta a emergencias tras alejarse el tifón Bavi y levantarse la alerta marítima, aunque el temporal dejó 134 heridos, más de 3.000 incidencias y daños en servicios básicos que las autoridades aún intentan restablecer.

El Centro Central de Respuesta a Desastres, citado por la agencia CNA, informó de que Bavi, ya degradado a tifón leve y alejado de la isla, causó 3.004 incidencias en todo el territorio, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas.

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El balance de heridos subió a 134, sin que se hayan comunicado muertos. El día anterior, las autoridades habían informado de 87 lesionados, en su mayoría por caídas de motocicleta, golpes con objetos, cortes o lesiones durante los preparativos contra el tifón.

El centro de emergencias indicó que 15.228 personas fueron evacuadas y que, hasta la mañana del domingo, once ciudades y condados mantenían abiertos 76 refugios, con 1.628 personas acogidas.

En los servicios básicos, más de 4.000 hogares seguían sin agua y las autoridades preveían restablecer a lo largo del domingo, mientras que los cortes eléctricos llegaron a afectar a 247.558 hogares, con 3.273 todavía sin suministro.

La compañía eléctrica esperaba completar la reparación antes de la medianoche, aunque algunos trabajos en zonas de Hsinchu (noroeste) y Taoyuan (norte) se veían dificultados por carreteras cortadas o cerradas.

En lo que se refiere al transporte, las autoridades mantenían cortes preventivos o restricciones en varias carreteras, aunque algunos tramos fueron reabiertos durante la mañana.

Y en el marítimo, 22 trayectos internacionales o entre Taiwán y China y 79 trayectos internos fueron suspendidos. Mientras que en el aéreo, de 972 vuelos internacionales previstos, 73 fueron cancelados y 10 retrasados.

Bavi tocó tierra entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la costa de la provincia oriental china de Zhejiang, donde posteriormente se debilitó, mientras avanza hacia el interior del gigante asiático provocando lluvias todavía intensas en varias provincias. EFE

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