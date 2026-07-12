Agencias

Fallece el antiguo emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al Thani, a los 74 años de edad

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El exmiembro de la familia real y ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al Thani, ha fallecido este domingo a los 74 años de edad, según ha informado oficialmente el Gobierno qatarí.

"Con corazones que creen en el decreto y el destino de Alá, el Diwan Amiri lamenta el fallecimiento del gran líder de la nación, que Alá tenga misericordia de él, Su Alteza el Emir Paterno, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quien falleció esta mañana, el 27 de Muharram de 1448, correspondiente al 12 de julio de 2026, a la edad de 74 años", ha anunciado el órgano en una publicación en redes sociales.

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El Amiri Diwan, la sede oficial del Gobierno y la oficina administrativa del Emir, ha agradecido al difunto líder sus "perdurables obras que realizó por su país y por las naciones árabes e islámicas".

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