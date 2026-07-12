Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar

El Cairo, 12 jul (EFE).- Al menos tres personas, incluidas un niño, resultaron heridas este domingo por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán esta noche en Catar, país mediador entre Washington y Teherán.

El Ministerio del Interior catarí confirmó en un comunicado este balance de heridos, que están siendo atendidos, sin dar más detalles sobre su estado actual.

La Guardia Revolucionaria iraní informó anteriormente de ataques en Catar con misiles contra la Base Aérea de Al Udeid, que alberga el mayor contingente de tropas y equipos de Estados Unidos en Oriente Medio. EFE