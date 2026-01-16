Julio Iglesias contrata al despacho del prestigioso abogado José Antonio Choclán para defenderse de las acusaciones

Tres días después de que esDiario.es y Univisión publicasen el testimonio de dos exempleadas de Julio Iglesias acusándolo de agresión sexual a lo largo de varios meses en 2021 mientras trabajaban en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, el artista ha movido ficha.

Y tras romper su silencio en conversación con la revista ¡Hola! y asegurar que "no es para él el momento de hablar pero ese momento va a llegar muy pronto porque quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", el exmarido de Isabel Preysler ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza". "Nunca había sentido tanta maldad pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave" ha expresado rotundo.

Un comunicado que se produce horas después de que se haya confirmado que Julio ha contratado para su defensa al prestigioso despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán, que ha representado a rostros tan mediáticos como el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo, o la que fuera 'amiga entrañable' del Rey Juan Carlos, Corinna Larsen.

El caso por un presunto delito de agresión sexual todavía está en una fase muy inicial, puesto que despué de que las dos exempledas interpusiese la denuncia contra el artista el pasado 5 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto esta semana diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado" y de las que nada ha trascendido, aunque sí se sabe que las denunciantes tendrán que prestar declaración en condición de testigos protegidos.