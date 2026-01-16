Irán acusa a EEUU ante el Consejo de Seguridad de participar en "la violencia" de las protestas

Durante el debate celebrado en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante iraní Gholamhossein Darzi sostuvo que cualquier amenaza exterior dirigida contra Irán, bajo la justificación de proteger a manifestantes o de prestar apoyo humanitario, quebrantaría de manera grave el Derecho Internacional. Según reportó la agencia Europa Press, el funcionario advirtió que cualquier intervención militar extranjera sobre territorio iraní, incluso sostenida en argumentos humanitarios, sería considerada una violación a la Carta de Naciones Unidas.

Tal como consignó Europa Press, Darzi acusó a Estados Unidos de involucrarse activamente en las protestas internas de Irán, responsabilizando a Washington tanto de incitar la inestabilidad política como directamente de los episodios de violencia. El diplomático señaló que la represión de manifestaciones dentro del país, que dejó al menos 3.428 víctimas mortales en 15 provincias diferentes —según cifras proporcionadas por la organización Iran Human Rights (IHRNGO) y relevadas por Europa Press—, estaría relacionada con lo que definió como injerencia estadounidense.

El vicerrepresentante iraní tomó postura ante el foro global acusando al "régimen estadounidense" de buscar presentarse públicamente como aliado de la población iraní, mientras —según sus dichos— facilita una agenda orientada a desestabilizar al país y allanar el terreno para una posible intervención militar. Señaló que la solicitud de Estados Unidos para convocar la sesión del Consejo de Seguridad resultaba "vergonzosa", atribuyéndola a un esfuerzo por ocultar la supuesta connivencia de Washington en crímenes perpetrados en territorio iraní por "sus mercenarios", en referencia tanto a actores internos como externos.

Durante su intervención, Darzi calificó la postura estadounidense como "especialmente cínica" a la luz de lo que expuso como un extenso historial documentado de intervenciones militares y violaciones internacionales por parte de Estados Unidos. Argumentó que estas acciones contradicen los principios establecidos en el Derecho Internacional y en la propia Carta de Naciones Unidas.

Europa Press detalló que, ante la posibilidad de que algún país promueva el uso de la fuerza en Irán con motivaciones humanitarias, el embajador instó tanto al Consejo de Seguridad como a sus miembros, así como al secretario general de la ONU, António Guterres, a rechazar y condenar inequívocamente tales propuestas. Citó el Artículo 207, que prohíbe emplear pretextos humanitarios para justificar la violencia, y sostuvo que la "credibilidad de Estados Unidos depende ahora de si esta prohibición fundamental es confirmada o erosionada" por sus propios actos o los de cualquier otro miembro permanente del Consejo.

El diplomático subrayó que cualquier acción hostil contra Irán, directa o indirecta, provocará una respuesta que calificó como "decisiva, proporcionada y legal". Expresó que este posicionamiento no constituía una amenaza, sino una afirmación del marco jurídico reconocido por el país.

En la misma sesión se escucharon testimonios de miembros de la sociedad civil iraní. Según reportó Europa Press, el periodista y activista Ahmad Batebi denunció presiones y torturas por parte de funcionarios iraníes para obligarlo a declararse espía estadounidense, y afirmó que esta práctica se estaría repitiendo con otros manifestantes, quienes estarían siendo forzados a identificarse como "agentes del Mossad", el servicio secreto israelí. La periodista y disidente Masih Alinejad también participó en la reunión, donde denunció la represión en Irán y reclamó medidas concretas para llevar ante la Justicia a los responsables de la violencia estatal.

Frente a estas intervenciones, el embajador Darzi declaró que las participaciones de Batebi y Alinejad carecían de legitimidad y credibilidad, argumentando que ambos han residido fuera de Irán durante más de veinte años y, según sus palabras, han sido agentes activos de la agenda exterior estadounidense-israelí. Agregó también que "ambos están a sueldo del Mossad, según pruebas irrefutables", sin dar detalles específicos acerca de esas evidencias.

Darzi abordó la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes durante las manifestaciones iniciadas a fines de diciembre de 2025 y rechazó las acusaciones de asesinatos contra manifestantes pacíficos. Según su versión, la respuesta de las fuerzas estatales se dirigió contra "células terroristas armadas al estilo de Estado Islámico y grupos separatistas violentos", los cuales, afirmó, habrían sido financiados y armados por entidades extranjeras, incluido Israel. De acuerdo con Europa Press, las autoridades iraníes argumentan que sus políticas de seguridad responden a amenazas vinculadas a actores armados y a operaciones impulsadas desde el exterior, detrás de quienes sitúan tanto a potencias occidentales como a Israel.

En relación con la represión de las protestas, Europa Press informó que los últimos datos de IHRNGO, con sede en Noruega, sitúan la cifra de víctimas mortales en 3.428, registradas en 15 provincias del país desde el inicio de las manifestaciones a finales de 2025.

La sesión del Consejo de Seguridad sobre Irán refleja las tensiones en torno a la interpretación de los principios de la Carta de la ONU, la legitimidad de la injerencia internacional bajo banderas humanitarias y la denuncia persistente por parte de Irán respecto a la supuesta participación de potencias extranjeras en los eventos internos del país centroasiático.