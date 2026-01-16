HBX anuncia una recompra de acciones de hasta 100 millones y su intención de pagar dividendos

El programa de recompra de acciones anunciado por HBX Group permitirá adquirir hasta 17 millones de títulos propios, equivalentes a aproximadamente el 7% del capital social emitido de la empresa, con una inversión máxima de 100 millones de euros. Este plan, junto con la intención de iniciar el pago regular de dividendos a los inversores, conforma el eje de la última estrategia financiera de la compañía tecnológica dedicada a servicios de viajes. De acuerdo con el comunicado detallado este viernes, la compañía planifica ambas acciones como señales de su confianza en la solidez y en la proyección a largo plazo del negocio, medidas sujetas a la aprobación de los accionistas en la junta general que tendrá lugar el 12 de febrero.

Según publicó HBX Group, el programa de recompra de acciones contará con un plazo máximo de ejecución de unos 20 meses desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque establece un periodo mínimo de unos 12 meses entre el 13 de febrero de 2026 y el 15 de febrero de 2027. El programa será ejecutado por Bank of America y, si recibe la aprobación en la próxima junta anual, permitirá a la compañía adquirir los títulos propios hasta el citado límite de 100 millones de euros, cantidad que representa cerca del 7% del capital social total. El retorno de capital a los accionistas se enmarca en la estrategia financiera de la empresa y refuerza su compromiso de mantener una estructura eficiente en el uso de recursos.

El grupo, que ultima los preparativos para el primer aniversario de su salida a Bolsa, adelantó además que prevé empezar a pagar dividendos con cargo al ejercicio fiscal 2026. El plan contempla un objetivo de 'pay-out' anual del 20% de los beneficios ajustados, cálculo que queda supeditado a la existencia de beneficios y reservas distribuibles suficientes. Esta política busca consolidar un flujo de retorno de efectivo constante y está alineada con lo que la empresa define como una asignación disciplinada de capital.

Dentro de esa política, la compañía establece entre sus prioridades la inversión continua en su crecimiento, el mantenimiento de niveles prudentes de endeudamiento –con una ratio de deuda neta ajustada sobre Ebitda comprendida entre 1 y 2 veces– y la devolución a los accionistas del excedente de liquidez. HBX Group detalla que estas medidas actuarán como herramientas para equilibrar el desarrollo del negocio con el interés de sus inversores, sin perder de vista la necesidad de mantener un perfil financiero robusto.

Nicolas Huss, consejero delegado de HBX Group, afirmó que la solidez financiera de la empresa y la capacidad para transformar el flujo de caja libre en recursos operativos brindan la flexibilidad necesaria para simultanear inversiones en el crecimiento con la devolución de recursos a sus accionistas. Durante la presentación, Huss expresó que “esta devolución prevista refleja nuestra confianza en la estrategia y en las perspectivas futuras del Grupo, así como nuestra convicción en la solidez subyacente de nuestro negocio”. Esta declaración, recogida por el comunicado oficial, pone el acento en la confianza de la dirección respecto al rumbo y la capacidad de generación de valor de la compañía.

HBX Group subrayó que ambos compromisos de retorno de efectivo responden a un enfoque estratégico de asignación disciplinada del capital. El medio HBX Group detalló que la estrategia toma en cuenta la necesidad de balancear nuevas inversiones, el control de la deuda y el retorno a los accionistas, siempre con la premisa de que los resultados ajustados y la liquidez disponible permitan dichas operaciones.

La tecnóloga de viajes ha remarcado que estas iniciativas suponen un refuerzo de su compromiso de generar valor sostenible para sus accionistas, y que este enfoque estratégico cobra especial importancia en el contexto de su primer año como cotizada. Las decisiones, según la información difundida, aspiran a reforzar la confianza del mercado en la compañía y en su gestión, mostrando una apuesta explícita por la sostenibilidad de los resultados y la eficiencia financiera.