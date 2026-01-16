Francia advierte del impacto sobre los lazos económicos EEUU-UE si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, ha advertido a Estados Unidos de que cualquier paso destinado a hacerse con el control de Groenlandia, parte de Dinamarca, supondría "cruzar una línea" y afectaría a las relaciones económicas entre Washington y los países europeos.

"Groenlandia es parte soberana de un país soberano que es parte de la Unión Europea (UE). No habría que jugar con eso", ha afirmado Lescure en una entrevista al diario 'Financial Times', en medio de las exigencias y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anexionar la isla.

Así, ha asegurado que trasladó este mensaje al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al tiempo que ha declinado detallar cuál podría ser la respuesta en caso de que Trump dé ese paso. "No voy a entrar en ello. Obviamente, si eso pasaría estaríamos en un nuevo mundo y nos adaptaríamos acorde a ello", ha sostenido.

Lescure ha esgrimido que la situación en torno a Groenlandia es un ejemplo de las dificultades a la hora de mantener relaciones con Estados Unidos, debido a lo que describe como una "paradoja" de comportamiento, al actuar en ocasiones como aliado y otras veces como rival en cuanto a los intereses de cada una de las partes.

En este sentido, ha reseñado que, a pesar de estas disputas, Europa aún debe trabajar con Washington sobre prioridades compartidas. "Cuando estamos en desacuerdo, siempre es mejor mantener los contactos, y es lo que estamos haciendo", ha explicado.

"El diálogo tiene que continuar mientras que las líneas que no deben cruzarse, no se crucen", ha subrayado Lescure, en referencia a Groenlandia y otros asuntos de disputa entre las partes, antes de recordar que Estados Unidos y Francia han sido aliados desde hace cerca de 250 años.