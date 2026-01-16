El PSPV cree que la Fundación Manuel Broseta debería "reconsiderar" su XXXIV Premio Convivencia a María Corina Machado

La controversia surgió tras la circulación de imágenes en las que Donald Trump aparece recibiendo el Premio Nobel de la Paz de manos de María Corina Machado durante un encuentro en la Casa Blanca, lo que llevó al portavoz socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, a sugerir una revisión del XXXIV Premio Convivencia concedido recientemente a la política venezolana. De acuerdo con la información difundida por el medio, Muñoz remitió su opinión públicamente a través de un mensaje en su perfil de la red social X, en el que cuestionó la gestión de los galardones por parte de la líder opositora de Venezuela y emplazó a la Fundación Profesor Manuel Broseta a “reconsiderar” la entrega del premio ante estos hechos.

Según publicó la agencia, la preocupación manifestada por Muñoz se relaciona con la fotografía donde Trump sostiene el Nobel recibido de Machado, lo que generó debate sobre el uso público que la venezolana hace de los reconocimientos internacionales. El portavoz socialista acompañó su comentario con dos imágenes: una de la entrega del galardón en Washington y otra de la invitación oficial emitida por parte del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y del presidente de la Fundación, Vicente Garrido, para el acto de entrega del XXXIV Premio Convivencia a Machado, que inicialmente se había programado para esta semana en València.

De acuerdo con la información detallada por el medio, la entrega se encontraba prevista para el jueves 15 de enero, coincidiendo con la fecha de aniversario del asesinato de Manuel Broseta a manos de ETA. La Fundación, sin embargo, informó el lunes previo del aplazamiento del evento debido a “circunstancias sobrevenidas y ajenas” a la organización, manifestando su intención de anunciar una nueva fecha tan pronto como se generasen las condiciones necesarias para su desarrollo.

El acto de entrega también contaba con la confirmación de asistencia de Edmundo González, según había expuesto la Fundación, quien aceptaría acudir “salvo sorpresa o conflicto diplomático”. Tanto González como María Corina Machado fueron reconocidos por el jurado de los Premios Convivencia por su “labor en favor de todos los valores en Venezuela”. Así lo explicó el exministro Jordi Sevilla, presidente del jurado de esta edición, durante el anuncio oficial de la concesión realizado el 3 de diciembre.

El presidente de la Fundación Manuel Broseta, Vicente Garrido, intervino el pasado jueves durante un homenaje organizado en València para recordar la figura del profesor Broseta y expresó el deseo de la entidad de celebrar la entrega del premio durante el mes de febrero. Tal como consignó el medio, la Fundación reiteró su compromiso con la ceremonia y afirmó estar a la espera de que se den las condiciones necesarias para su realización.

El contexto en el que la Fundación comunicó el aplazamiento coincide con el momento en que las imágenes del encuentro entre Machado y Trump cobraron notoriedad, lo que motivó la declaración pública de Muñoz. Según lo manifestado por el portavoz socialista y recogido en la publicación, la polémica en torno al manejo de los galardones entregados a la líder opositora venezolana refuerza el llamamiento a un nuevo análisis sobre la idoneidad de la distinción.

El proceso de selección y anuncio de los premiados corresponde al jurado presidido este año por Jordi Sevilla, según explicaron fuentes de la Fundación, quien puso en valor el papel desempeñado por los distinguidos en la lucha por la convivencia y los derechos en Venezuela. El anuncio de los galardonados se realizó apenas un mes antes de que Donald Trump informara sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que añadió un elemento más al entorno de inestabilidad política internacional que rodea los reconocimientos.

El galardón XXXIV Premio Convivencia, que concede anualmente la Fundación Manuel Broseta, se instituye con el objetivo de promover valores vinculados a la paz, el pluralismo y la tolerancia. La Fundación dirige tradicionalmente el acto de entrega en torno a la efeméride del asesinato de su fundador para resaltar el significado del compromiso con la convivencia democrática. Como reflejaron las comunicaciones del organismo publicadas por el medio, esta edición se ha visto marcada por la controversia y el retraso del acto a la espera de una nueva fecha, con la mirada puesta sobre la conducta pública de las personas premiadas en escenarios internacionales.

Mientras tanto, la conferencia pública del síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, pone en el centro del debate la conveniencia de mantener o desistir en la entrega del reconocimiento a María Corina Machado, solicitando una reconsideración. El episodio abre preguntas en el entorno político valenciano respecto a los parámetros de selección y los requisitos de los premiados en este tipo de distinciones. Según reiteró la Fundación, la posible reprogramación del evento dependerá de las condiciones externas y de la resolución de las controversias suscitadas a raíz de la exposición pública de la opositora venezolana junto al expresidente estadounidense.