Diosdado Cabello: "No descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela" a Maduro

Caracas, 16 ene (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no descansa "ni un instante" hasta lograr la libertad y el retorno del mandatario Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace casi dos semanas junto a su esposa, Cilia Flores.

"Nosotros no descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela a nuestro presidente, Nicolás Maduro", dijo Cabello en un acto en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo dio este mensaje en nombre de la mandataria encargada, quien, según el ministro, le pidió transmitir el compromiso de su Gobierno con el retorno de Maduro, detenido en Nueva York junto a su esposa tras haber sido capturados el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

Cabello, quien aseguró que "nunca" dice para dónde va, asistió en Apure a la entrega de 45 vehículos de patrullaje policial, 362 motocicletas y 181 teléfonos, con el fin de "seguir avanzando en el tema de la seguridad".

Y, en ese sentido, anunció la instalación en Apure de un sistema de cámaras en las calles.

La nación petrolera vive momentos de incertidumbre luego de la captura de Maduro y Flores, tras la que Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva, asumió el cargo de mandataria encargada.

El pasado sábado, la funcionaria dijo que no va "descansar ni un minuto" hasta tenerlos de vuelta y que tomará las riendas del país "mientras dure" el "secuestro" de Maduro.

Entretanto, aseguró que en su nación "manda el pueblo" y "hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

El mismo día de la captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

Este jueves, la Casa Blanca dijo que el Gobierno dirigido por Delcy Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes" de Estados Unidos.EFE

