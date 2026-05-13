ONU destaca importancia de avanzar en caso del ambientalista Juan López asesinado en 2024

Tegucigalpa, 12 may (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) reiteró este martes la "importancia de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad", tras la captura de tres nuevos acusados por el asesinato el 14 de septiembre de 2024 del ambientalista Juan López ,

La OACNUDH "subraya la necesidad de respetar el debido proceso, asegurar la protección de las víctimas y testigos, y garantizar el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición", indicó el organismo de Naciones Unidas en un escueto comunicado.

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Además, recordó que quienes defienden el medioambiente enfrentan riesgos especialmente altos debido a la naturaleza de su labor, en particular en contextos marcados por disputas sobre tierras y recursos naturales.

"La persistencia de la impunidad frente a estos ataques debilita el Estado de derecho. Avanzar en investigaciones diligentes e imparciales es clave para prevenir la violencia y evitar la repetición de estas graves violaciones", subrayó el organismo defensor de derechos humanos.

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Las autoridades hondureñas capturaron hoy al exalcalde de Tocoa (departamento de Colón, norte) Adán Fúnez y a otros dos supuestos autores del asesinato de López, quien era predicador de la palabra.

López también era concejal de la Alcaldía de Tocoa por el exgobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya.

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El exalcalde Fúnez, quien siempre ha negado que haya tenido que ver con el asesinato a tiros de López, también es militante de Libre y muy cercano a Manuel Zelaya y otros miembros de su familia.

Los otros dos capturados son Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, quienes con Fúnez enfrentan acusación del Ministerio Público (Fiscalía) por el delito de asociación para delinquir.

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El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, dijo que "según la investigación, uno de ellos es el autor intelectual" que "ordenó supuestamente el hecho" criminal.

Los tres acusados, que hoy comparecieron ante un juez en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, norte, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, y el viernes comparecerán a audiencia inicial en San Pedro Sula, norte.

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Pocas horas antes de ser asesinado, Juan López, quien además era concejal de la Alcaldía de Tocoa por Libre, le pidió a Fúnez que renunciara como alcalde porque estaba implicado en actos de corrupción.

López, quien se oponía a un proyecto minero en Tocoa, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.

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Además de ser líder comunitario, López se oponía al proyecto minero conocido como Guapinol, por la supuesta ilegalidad en la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company).

Por la muerte de López enfrentan juicio otros tres hombres que habrían sido los autores materiales. EFE

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