Birmania niega ante la CIJ las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya

La representación de Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado las acusaciones de genocidio contra la minoría étnica rohingya en el caso presentado por Gambia, que tuvo el lunes su primera vista judicial en La Haya y ha continuado este viernes con la respuesta de la defensa.

"La posición de Birmania es que Gambia no ha cumplido con su obligación de depositar su carga de la prueba", ha manifestado el representante birmano y ministro de Cooperación Internacional, Ko Ko Hlaing. "Un lenguaje emotivo y borrosas imágenes factuales no son pruebas suficientes sino un sustituto de una rigurosa presentación de los hechos", ha añadido.

Gambia, cabe recordar, ha denunciado que las autoridades militares birmanas cometieron a partir de agosto de 2017 un genocidio contra la comunidad rohingya, expulsada por la fuerza a Bangladesh en lo que el propio Ejército birmano anunció como una "operación de limpieza" que comprendió, esgrime la acusación, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y destrucción de la propiedad privada a gran escala.

El responsable birmano ha rechazado por completo que la junta militar que ahora mismo dirige el país haya tenido intención en algún momento de negar a los rohingya el derecho de pertenencia a su estado natal, Rajine, si bien se abstuvo de identificar a la minoría por su nombre para emplear en su lugar el término "bengalíes" antes de admitir que "cultural, étnica y religiosamente parte de la misma comunidad".

Hlaing, a continuación, ha trasladado a la corte de La Haya la postura oficial de las autoridades birmanas. La persecución de los rohingya no fue en modo alguno una operación orquestada para su exterminio y expulsión sino una ofensiva contra grupos "terroristas" que operaban "a sus anchas" en el estado de Rajine antes de pasar a matizar términos: "Operaciones de limpieza", añadió el ministro, "es una expresión militar que se refiere a operaciones de contrainsurgencia o antiterrorismo".

El ministro birmano ha recordado igualmente que las autoridades militares del país llevan años intentando poner en marcha un procedimiento de repatriación par los cientos de miles de rohingyas que sobreviven en los campamentos de refugiados de Cox's Bazar, en Bangladesh. "Por desgracia", ha apostillado, "fenómenos como la pandemia, o el ciclón Mokar en 2023, y la inestabilidad reinante en la zona nos han impedido comenzar de verdad el procedimiento".

Hlaing, por último, ha terminado expresando el escepticismo de su país sobre el rigor de este proceso judicial, donde "las así llamadas ONG y testigos se sientan en el mismo banco de la acusación", trasladado su desconfianza "en la imparcialidad de la misión internacional independiente de investigación sobre Birmania" y rechazado "la información contenida en los documentos o en otros documentos en los que se basa Gambia por inexacta y poco fiable".