Al menos 103 muertos y 231.000 afectados por fuertes lluvias desde octubre en Mozambique

Maputo, 16 ene (EFE).- Al menos 103 personas han muerto y 231.000 se han visto afectadas por inundaciones causadas por fuertes lluvias en Mozambique desde el pasado octubre, informó este viernes el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD).

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que finalice en marzo de 2026.

En declaraciones a los periodistas en la capital, Maputo, la presidenta del INGD, Luísa Meque, reveló que "hay 103 personas fallecidas desde el inicio de la temporada de lluvias" y "231.000 personas en estado de emergencia en el sur y centro de Mozambique".

Meque también aportó un balance de "al menos 51.000 viviendas afectadas, 15 centros de salud inundados, siete puentes dañados y 152 kilómetros de carreteras destruidos".

El ministro de Obras Públicas, Vivienda y Recursos Hídricos, Fernando Rafael, indicó que inundaciones de gran magnitud afectan a asentamientos humanos, infraestructuras, algunas vías de acceso y zonas agrícolas en varios distritos en la provincia meridional de Gaza.

Estas inundaciones se suman a las registradas desde principios de semana en el distrito de Búzi, en la provincia central de Sofala.

El aumento de las precipitaciones durante la última semana ha provocado el desbordamiento del río Limpopo en el sur y del río Búzi en el centro. EFE