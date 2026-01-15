Unaspi siembra Valladolid con más de 200 tractores y alza la voz contra Mercosur y políticas de destrucción del campo

“Mercosur viene cuesta abajo y nosotros vamos cuesta arriba con una mochila de piedras. Es imposible competir”, expresó Miguel Ángel Aguilera, dirigente de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), durante la masiva protesta que llevó al centro de Valladolid más de 200 tractores, en una movilización que busca frenar la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Según consignó el medio, los agricultores y ganaderos de Castilla y León llegaron a las Cortes de la ciudad para exigir la intervención de las autoridades regionales y nacionales, advirtiendo que la aprobación del tratado supondría el declive del sector agrícola y ganadero en la Comunidad.

De acuerdo con lo publicado, los manifestantes desplegaron sus vehículos agrícolas en diferentes puntos de Valladolid, portando mensajes como “el campo somos todos” y pancartas con la imagen del ministro Luis Planas, al que acusan de “traidor” debido a la aprobación del tratado UE-Mercosur el pasado 9 de enero. El objetivo de la protesta, según explicó Aguilera, es que los grupos parlamentarios y, especialmente, el Gobierno autonómico presionen a la administración central para evitar la ratificación del acuerdo. Aguilera recalcó que la firma supondría “el fin de la agricultura y la ganadería” en Castilla y León.

Según información de los convocantes reproducida por el medio, la principal preocupación radica en la competencia desigual frente a los países miembros de Mercosur. Los agricultores de la región denuncian que deben enfrentarse a explotaciones con cultivos de mayor extensión, mano de obra significativamente más barata y uso de productos fitosanitarios prohibidos desde hace años en Europa, lo que permite a los productores sudamericanos generar cosechas a costes mucho menores y con volúmenes superiores. “Eso lo que hace es aumentar sus producciones, nosotros no podemos competir con eso”, sentenció Aguilera.

Durante la concentración, el representante de Unaspi recordó también los incendios registrados en Castilla y León el pasado verano y vinculó estos hechos con el “abandono a la ganadería”. Aguilera declaró que la falta de actividad ganadera en los montes, alentada según él por políticas que favorecen el abandono de la actividad rural en vez de su fomento, contribuyó a la devastación de los incendios recientes. Según el medio, Aguilera reclamó que estas políticas resultan “inexplicables” y anunció que Unaspi mantendrá las protestas para defender tanto el sector primario como el acceso a alimentos para los ciudadanos.

La jornada de movilización incluyó la presentación de un escrito en las Cortes, en donde, además del rechazo al tratado con Mercosur, se reclamó la simplificación de los trámites burocráticos, la mejora en la gestión de la fauna, la prevención de incendios y el respaldo al relevo generacional en el campo. “No pedimos privilegios, pedimos respeto y dignidad para poder vivir de nuestro trabajo. Defender el sector primario de Castilla y León es defender la alimentación de todos, el futuro de nuestros pueblos y la supervivencia de nuestra Comunidad autónoma”, recoge el documento presentado.

Asimismo, Aguilera se refirió a la propuesta de incorporar “cláusulas espejo” en el tratado, que igualarían las normas de producción europeas y sudamericanas. Aunque se mostró abierto a “hablar” del acuerdo si este contempla tales cláusulas y se respeta la preferencia comunitaria, advirtió que desde el bloque Mercosur ya han anunciado que no admitirán esas condiciones en el pacto, según lo reportado.

Entre los manifestantes se encontraba Joana López, agricultora de Fuentesaúco, quien denunció la situación de “asfixia y persecución” que viven actualmente los productores del sector. López, según publica el medio, relató que desde hace dos años demandan ser escuchados y criticó los altos costes que deben afrontar para producir, en contraste con los precios estancados de venta del cereal, similares según dijo a los que se pagaban hace 40 años: “Mi abuelo cobraba lo mismo por un kilo de trigo que cobramos nosotros ahora, es inasumible”.

Por su parte, el ganadero Gonzalo Martínez, de Aguilar de Campos, convocó a la sociedad a respaldar sus reivindicaciones subrayando que está en juego la “soberanía alimentaria” y alertó sobre las exigencias que se imponen a los productos nacionales frente a la menor regulación a los alimentos importados. “Nuestros productos son seguros, tenemos unas exigencias que los de fuera no cumplen. Todavía nos queda un pequeño hálito de esperanza para que Mercosur no se firme. Para ello necesitamos la fuerza de la gente para decir a los políticos ¡basta ya!”, declaró ante los medios, según recoge la citada información.

La manifestación, prevista para durar hasta las 17:00 en la sede de las Cortes, incluyó reuniones de representantes de Unaspi con varios grupos parlamentarios, con el objetivo de lograr el rechazo formal del acuerdo en el Parlamento regional, según detalló la cobertura proporcionada. Los organizadores reiteraron su disposición a prolongar las acciones reivindicativas mientras las políticas nacionales y europeas no consideren las demandas del sector y no se detenga el proceso de ratificación del tratado comercial con Mercosur.