Macron confirma el envío de militares franceses en Groenlandia

La reunión entre una delegación danesa y altos funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca se desarrolló poco después de que el gobierno danés anunciara la extensión de su presencia militar en Groenlandia. Según publicó Europa Press, este encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se centró en analizar los planes de Washington sobre la isla, considerando las recientes tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca por las intenciones estadounidenses sobre este territorio semiautónomo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el desplazamiento de personal militar francés a Groenlandia como parte de la ‘Operación Resistencia Ártica’, una decisión que llega a petición del gobierno danés. De acuerdo con Europa Press, Macron comunicó en sus redes sociales la incorporación de unidades francesas a los ejercicios conjuntos liderados por Dinamarca en la isla. El mandatario informó que “los primeros elementos militares franceses ya están en camino (y que) otros les seguirán”, aunque evitó especificar la cantidad de efectivos movilizados.

Este envío militar francés se produce en el contexto de la ampliación del despliegue danés en Groenlandia, decisión que el ejecutivo de Copenhague adoptó tras el aumento de las tensiones con Estados Unidos debido a las reivindicaciones estadounidenses sobre la anexión de Groenlandia, publicaron las fuentes informativas. Según precisó Europa Press, el gobierno danés comunicó que las actividades en la isla se realizarán “en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN”.

El Ministerio de Defensa alemán detalló que, junto con Francia, también participarán en la operación destacamentos militares de Suecia y Noruega. Alemania, en concreto, desplegará un equipo de reconocimiento formado por trece miembros en Nuuk, la capital groenlandesa, que tomará parte en una misión programada entre el jueves y el sábado. Europa Press remarcó que el gobierno alemán confirmó la presencia de su contingente, sumándose así a los esfuerzos de coordinación europea junto a Dinamarca y otros aliados de la OTAN.

La ‘Operación Resistencia Ártica’ responde tanto al refuerzo militar danés como a la necesidad de acciones coordinadas ante las crecientes presiones estadounidenses sobre Groenlandia. Los ejercicios multinacionales tienen como propósito afianzar la cooperación entre miembros de la OTAN en la región del Ártico, agregó Europa Press. Esta medida colectiva evidencia el interés estratégico creciente en el territorio groenlandés y su importancia geopolítica para Europa y Estados Unidos.

El anuncio de Dinamarca sobre el refuerzo de sus Fuerzas Armadas en Groenlandia tuvo lugar en paralelo a la organización de estos ejercicios conjuntos, destacando la intensificación de la cooperación transatlántica en materia de seguridad. Europa Press destacó que la ampliación del contingente militar busca responder tanto a consideraciones de defensa nacional como a la preocupación frente a las aspiraciones manifestadas por Estados Unidos sobre el territorio.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, manifestaron interés en discutir las intenciones a largo plazo sobre Groenlandia durante la reunión con la delegación danesa, según reportó el medio. Esta interlocución ocurre en un momento en que la soberanía groenlandesa y la estabilidad en el Ártico se han colocado en el centro del debate político y diplomático entre los aliados occidentales.

De acuerdo con la información presentada por Europa Press, la decisión de involucrar a contingentes militares de varios países europeos refleja el objetivo común de brindar una respuesta unificada frente a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo en la región. Las fuerzas desplegadas por Francia, Suecia, Noruega y Alemania subrayan la preocupación compartida ante los movimientos estadounidenses y refuerzan la presencia europea en Groenlandia bajo el marco de la cooperación de la OTAN.

La movilización de personal y recursos militares hacia Groenlandia se da en un contexto global marcado por la competencia geopolítica en el Ártico, una zona donde los intereses estratégicos de Estados Unidos y Europa se cruzan con la creciente militarización y las disputas sobre soberanía territorial.