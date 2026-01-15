Agencias

España conocerá el 12 de febrero sus rivales en la próxima Liga de Naciones Masculina

La selección española masculina de fútbol conocerá el próximo jueves 12 de febrero su recorrido en la próxima edición de la Liga de Naciones 2026-2027 con el sorteo en Bruselas de la fase de grupos, según confirmó este jueves la UEFA.

La actual campeona de Europa, actual subcampeona de la competición y ganadora en 2023, partirá probablemente en el primer bombo de un torneo que tiene previsto arrancar a finales del próximo mes de septiembre, con la 'Final a Cuatro', fase que la 'Roja' ha alcanzado en las dos últimas ediciones, programada entre el 7 y el 15 de junio de 2027.

La UEFA indicó que este sorteo se celebrará aprovechando también la celebración ese mismo día en la capital belga del 50 Congreso Ordinario del organismo continental, mientras que un día antes, llevará a cabo la reunión de su Comité Ejecutivo.

