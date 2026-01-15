EEUU intercepta un sexto petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en el mar Caribe

El Mando Sur de Estados Unidos resaltó que solamente se permitirá la exportación de petróleo venezolano si se realiza de manera legal y coordinada, dejando en claro que las autoridades estadounidenses buscarán "poner fin a las actividades ilegales y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental". Este mensaje se emitió después de la reciente detención de un nuevo petrolero en el mar Caribe, acción que coincidió con las horas previas al encuentro en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Según informó el Mando Sur en un comunicado difundido a través de redes sociales y recogido por medios internacionales, la operación se llevó a cabo desde el portaaeronaves USS Gerald R. Ford. El petrolero implicado, identificado como 'Verónica', fue interceptado "sin incidentes" mientras transitaba por aguas del Caribe, señalado por estar presuntamente vinculado a operaciones con crudo venezolano. Las fuerzas estadounidenses atribuyeron esta acción a la denominada cuarentena decretada por el gobierno de Donald Trump contra buques sancionados que trasladen petróleo de Venezuela de manera ilegal.

Tal como publicó el Mando Sur, la operación formó parte de la iniciativa denominada 'Lanza Sur', que ha tenido como objetivo principal frenar el transporte no autorizado de petróleo proveniente de Venezuela. "El 'Verónica' es el último petrolero que operaba en desafío a la cuarentena impuesta por Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la operación 'Lanza Sur'", expresó textualmente el comunicado del Mando Sur difundido en redes sociales. Además, el texto oficial subrayó que Washington mantendrá su postura de "firmeza" ante la misión de combatir las actividades ilícitas dentro de la región.

De acuerdo con los comunicados publicados por el Mando Sur, esta acción representa la sexta detención de un petrolero supuestamente vinculado a la nación sudamericana en los últimos meses. La campaña lanzada por la administración Trump en el año 2025 busca erradicar las actividades consideradas ilegales asociadas a la venta y transporte de crudo venezolano. El medio que difundió la noticia detalló que, en la misma línea, la máxima operación estadounidense en el Caribe culminó el 3 de enero, fecha en la que se llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela. Dichas operaciones resultaron en la muerte de alrededor de cien personas y terminaron con la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El Mando Sur explicó en su declaración que toda salida de petróleo venezolano hacia el exterior deberá realizarse con la debida coordinación oficial y por canales legales. Según consignó la fuente, el mensaje remarcó que "el único petróleo que saldrá de Venezuela será el petróleo que cuente con una coordinación adecuada y que lo haga de forma legal", insistiendo en el carácter restrictivo de la política de Washington dirigida a las exportaciones de hidrocarburos provenientes de ese país suramericano. A raíz de esto, el Mando Sur reiteró el compromiso de "defender la patria" mediante el combate a las operaciones ilícitas en el hemisferio occidental.

El contexto en el que se produjo esta nueva intercepción está marcado por una creciente tensión política entre Washington y Caracas, acompañada por una política de sanciones y presión internacional por parte de Estados Unidos. El anuncio del operativo ocurrió en un momento clave, ya que coincidió con la reunión en Washington entre Donald Trump y la referente opositora María Corina Machado. Según reportó el Mando Sur y medios estadounidenses, esta serie de acciones militares tiene como fin limitar las fuentes de financiamiento del gobierno venezolano a través del comercio petrolero considerado ilegal bajo las recientes disposiciones estadounidenses.

Hasta la fecha, reportó el Mando Sur, los operativos en el Caribe han consistido en la interceptación y abordaje de seis buques que transportaban crudo venezonalo, todos bajo la sospecha de vulnerar la cuarentena establecida por Estados Unidos al comercio petrolero irregular. De acuerdo con la información oficial, las operaciones se llevaron a cabo sin registrar incidentes. El despliegue de fuerzas estadounidenses en la región refuerza la estrategia de presión sobre el sector energético venezolano e implica un control más estricto sobre las rutas marítimas empleadas para el traslado de petróleo.

El comunicado del Mando Sur apuntó que el compromiso de las autoridades estadounidenses se centrará en continuar las misiones para aplicar las medidas de cuarentena y acentuar las restricciones aplicadas a los buques, así como a ejercer un seguimiento sobre cualquier exportación que no cumpla los requisitos legales impuestos por Washington. Esto se enmarca en la campaña promovida por Donald Trump en el año 2025, cuyo alcance incluye tanto el monitoreo de buques en la región del Caribe como la adopción de medidas en coordinación con otros organismos de control marítimo.

El operativo protagonizado por el USS Gerald R. Ford, según consignó el Mando Sur en su declaración pública, representó la última intervención dentro de una serie de acciones que incluyeron ataques militares y capturas de altos funcionarios del gobierno venezolano. La operación del 3 de enero, mencionada por la fuente, implicó además un resultado con aproximadamente un centenar de víctimas fatales y la detención del presidente Nicolás Maduro, lo que marcó un punto relevante en la política de sanciones y medidas de presión internacionales sobre Venezuela.

El reporte final del Mando Sur puntualizó que las fuerzas estadounidenses continuarán desplegadas en la zona para cumplir la cuarentena contra los buques sancionados y para asegurar que sólo se exporte petróleo venezolano bajo autorizaciones legales y verificadas oficialmente. La referencia a la operación 'Lanza Sur' remarcó la perspectiva de Washington de mantener la vigilancia sobre las actividades marítimas en el hemisferio occidental.