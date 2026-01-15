Díaz afirma que la subida del SMI se aprobará de inmediato y ve posible el acuerdo tripartito

El papel de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea, figura entre los argumentos defendidos por el Gobierno español en el debate sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subrayó que estos entes han señalado la incidencia positiva que han tenido las sucesivas subidas del SMI en la reducción de la desigualdad en el país. Díaz destacó que, en contextos recientes de crisis, como la pandemia en la que el Producto Interior Bruto español experimentó una caída de 11 puntos, los efectos negativos no han recaído únicamente sobre los grupos más vulnerables, un aspecto que considera relevante dentro de la agenda social del Ejecutivo. En este contexto, la ministra anunció que la aprobación de la próxima subida del salario mínimo será inmediata.

De acuerdo con Europa Press, Díaz detalló en su intervención en Radiocable que el incremento del SMI se formalizará a través de un Real Decreto, cuyo proceso de firma quedará en sus manos. La titular de la cartera de Trabajo aseguró que está comprometida con el diálogo social y que lleva meses dialogando con representantes de los agentes sociales para construir consensos en torno a la medida. Añadió que el Gobierno ve margen para lograr un acuerdo entre sindicatos y patronales, y señaló la disposición positiva expresada ya por las organizaciones sindicales al respecto.

Según ha publicado Europa Press, la propuesta del Gobierno contempla un aumento del salario mínimo interprofesional para el año 2026 en un 3,1 %, situándolo en 1.221 euros al mes, prorrateado en catorce pagas. Este incremento tendría efectos desde el pasado 1 de enero y responde al compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia la convergencia del SMI con las recomendaciones de los organismos internacionales mencionados. Díaz insistió en que “es un mensaje importante” que los beneficiarios de la medida no sean solo los grupos tradicionalmente más desfavorecidos y destacó el impacto estructural de esta política en la economía española.

La ministra de Trabajo puntualizó que la próxima reunión entre el Gobierno y los agentes sociales está programada para el viernes, cuando está previsto sentarse en la mesa con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), así como con las organizaciones empresariales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Según detalló Europa Press, el objetivo de este encuentro es intentar alcanzar un acuerdo tripartito sobre la subida del SMI de 2026, consolidando el papel del diálogo social en el desarrollo de políticas laborales.

Otro de los puntos relevantes que se someterán a debate en esa reunión será la posibilidad de introducir un mecanismo de indexación del SMI en los contratos públicos. Tal como consignó Europa Press, el Ministerio de Yolanda Díaz está trabajando en esta cuestión de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda. Este tema ha surgido en varias ocasiones durante las negociaciones sobre el salario mínimo, aunque hasta ahora no ha prosperado por la oposición reiterada de Hacienda.

El medio Europa Press añadió que, en la actualidad, los sindicatos han trasladado su visto bueno a la propuesta gubernamental, lo que eleva las expectativas de alcanzar un pacto que incluya tanto el incremento del salario mínimo como la eventual incorporación de la cláusula de revisión en los contratos del sector público. El Ejecutivo sostiene que estas acciones son clave en su estrategia para combatir la desigualdad social y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores con salarios más bajos.

A lo largo de las declaraciones recogidas por Europa Press, Yolanda Díaz manifestó su convicción sobre la oportunidad que representa el contexto actual para que sindicatos y empresarios puedan encontrar puntos de convergencia en torno al SMI. Destacó el papel que han tenido estos agentes en reuniones previas y reiteró que su departamento permanecerá abierto a propuestas mientras continúe el proceso de negociación.

Finalmente, Europa Press puntualizó que esta revisión del salario mínimo forma parte de una tendencia más amplia de aumentos impulsados durante los últimos años, en línea con las recomendaciones internacionales y bajo un enfoque de diálogo social reforzado. El Gobierno enfatiza que estos ajustes no solo afectan de forma directa al poder adquisitivo de los asalariados sino que también tienen un efecto distributivo en el conjunto de la economía, al reducir la brecha de ingresos y contribuir a una mayor equidad laboral.