Wells Fargo eleva un 9% el beneficio en 2025, hasta 17.400 millones

Wells Fargo se anotó un beneficio neto atribuido de 20.285 millones de dólares (17.400 millones de euros) en 2025, lo que supone un avance del 9% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, según ha informado el banco estadounidense.

La cifra de negocio de la entidad alcanzó los 83.699 millones de dólares (71.798 millones de euros), un 1,7% más, a pesar del descenso del 0,4% de los ingresos por intereses netos, hasta 47.484 millones de dólares (40.732 millones de euros), mientras que el resto de negocios generó ingresos de 36.215 millones de dólares (31.065 millones de euros).

En el cuarto trimestre, Wells Fargo contabilizó un beneficio neto atribuido de 5.114 millones de dólares (4.387 millones de euros), un 7% más, mientras que la cifra de negocio avanzó un 4,5%, hasta 21.292 millones de dólares (18.264 millones de euros), incluyendo un incremento del 4% de los ingresos por intereses netos, hasta 12.331 millones de dólares (10.578 millones de euros).

De su lado, la partida destinada a provisionar el riesgo de crédito en el último ejercicio ascendió a 3.658 millones de dólares (3.138 millones de euros), un 16% menos que en 2024, después de reservar 1.040 millones de dólares (892 millones de euros) en el cuarto trimestre, un 5% menos.