Una senadora republicana y otra demócrata proponen una ley para impedir a Trump la anexión de Groenlandia

“La mera idea de que Estados Unidos utilice nuestros vastos recursos contra nuestros aliados es profundamente preocupante y debe ser rechazada por completo por el Congreso”, declaró la senadora republicana Lisa Murkowski en un comunicado publicado desde su página oficial. Con estas palabras, Murkowski dio a conocer una propuesta legislativa conjunta junto a la senadora demócrata Jeanne Shaheen destinada a restringir cualquier intento de anexión sobre Groenlandia por parte del gobierno estadounidense, en particular, ante la insistencia reciente del presidente Donald Trump por incorporar el territorio ártico a Estados Unidos. Según consignó el medio que difundió el comunicado, la iniciativa surgió mientras persisten posturas firmes tanto de las autoridades de Groenlandia como de Dinamarca y la Unión Europea, que defienden la pertenencia de la isla más grande del mundo al reino escandinavo y rechazan cualquier posibilidad de transferencia de soberanía.

El proyecto legislativo, registrado este martes en el Senado de Estados Unidos bajo el nombre de “Ley de Protección de la Unidad de la OTAN”, incluye cinco cláusulas principales. Destaca entre ellas el reconocimiento de que cualquier ocupación o adquisición del territorio soberano de un aliado de la OTAN contraviene tanto la Carta de las Naciones Unidas como el Tratado del Atlántico Norte, según detalló el comunicado oficial de Murkowski. Además, el texto establece la prohibición expresa de utilizar fondos públicos del Departamento de Defensa para bloquear, ocupar, anexar, emprender operaciones militares o ejercer cualquier tipo de control sobre el territorio soberano de un miembro de la OTAN, a menos que exista aprobación explícita de dicho país o por parte del Consejo del Atlántico Norte. De acuerdo con la publicación de Murkowski, la propuesta impide igualmente el uso de recursos del Departamento de Estado norteamericano para desarrollar, respaldar o ejecutar planes tendentes al mismo objetivo.

A esto se suma una postura firme sobre la cohesión interna de la alianza atlántica. La senadora Shaheen, figura destacada del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, subrayó en la publicación la necesidad de preservar la unidad, la confianza y el respeto por la soberanía de cada socio de la OTAN, considerando este principio como sustentador fundamental de la seguridad internacional. Desde su representación por Nueva Hampshire, Shaheen advirtió: “Cualquier sugerencia de que Estados Unidos pueda usar su poder para apoderarse o controlar el territorio de un aliado de la OTAN socavaría directamente la alianza que protege a los estadounidenses”. Para la demócrata, la fuerza del bloque depende de la integridad territorial y la cooperación: en ese sentido, remarcó que la propuesta bipartidista “envía un mensaje claro: la retórica reciente en torno a Groenlandia socava profundamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y se enfrenta a la oposición bipartidista en el Congreso”.

Este movimiento en el Senado se conoció justo después de que en la Cámara de Representantes, el legislador republicano Randy Fine formalizara otra iniciativa para incorporar Groenlandia como el quincuagésimo primer estado del país. Fine argumentó que Estados Unidos no debía permitir que “potencias adversarias ganen influencia sobre una de las regiones estratégicamente más importantes del mundo”, según reportó el medio que cubrió la sesión parlamentaria. Las dos iniciativas legislativas reflejan el incremento de la controversia política en Washington respecto al futuro de Groenlandia y a la política exterior que impulsa la administración de Trump.

La presión presidencial por anexar la isla ártica ha provocado respuestas desde distintas instancias gubernamentales y diplomáticas. Tal como publicó el medio citado, persiste la negativa categórica de Groenlandia, Dinamarca y los representantes de la Unión Europea, que defienden la integridad territorial de la isla bajo soberanía danesa. Al mismo tiempo, informes recientes indican que tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comunicaron en fechas cercanas a miembros del Congreso que la administración del presidente Trump sostiene la intención de adquirir Groenlandia.

El debate sobre las intenciones de Washington respecto a esta región ártica incorpora también reflexiones sobre el equilibrio estratégico mundial y la importancia que la OTAN otorga a la coordinación entre aliados. Las restricciones contempladas en la “Ley de Protección de la Unidad de la OTAN” buscan garantizar que Estados Unidos no emplee recursos oficiales para alterar unilateralmente la soberanía de los miembros del pacto atlántico sin su consentimiento o el visto bueno del organismo principal de decisión colectiva. Según informó el comunicado de Murkowski y la cobertura de los medios, estas medidas se aplican tanto en el terreno militar como en la esfera diplomática y administrativa, prohibiendo financiamiento a acciones o planes considerados injerencistas.

Los actuales debates legislativos en el Capitolio llegan en un contexto de tensiones diplomáticas renovadas con socios europeos, que han interpretado la propuesta de anexión de Groenlandia no solo como una amenaza a su soberanía, sino también a la estabilidad y cohesión interna del bloque OTAN. De acuerdo con las publicaciones oficiales y la cobertura recogida por los medios, la reacción bipartidista dentro del Congreso estadounidense subraya la preocupación por el impacto que tendría en la imagen y la política exterior de Washington romper los vasos comunicantes de confianza con sus aliados de toda la vida. El asunto permanece en discusión legislativa y política, mientras las autoridades groenlandesas y danesas continúan rechazando cualquier negociación dirigida a modificar el estatus de la isla.