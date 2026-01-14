Sánchez condena el "machismo y el odio de la ultraderecha" tras llamar Abascal "mujer objeto" a Alegría

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, indicó a través de la red social X que “las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBI+ siempre están en el blanco de la extrema derecha. Frente a su machismo deleznable y su negacionismo, más derechos e igualdad. Somos y seguiremos siendo el dique de contención frente a los retrocesos”. Con este mensaje, Redondo extendió su apoyo a Pilar Alegría y subrayó la necesidad de fortalecer la defensa de los derechos frente a los discursos que, según ella, amenazan los avances en igualdad y protección de grupos vulnerables. Esta reacción se produjo luego de las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, quien hizo comentarios polémicos sobre Pilar Alegría durante un mitin en Utebo, Zaragoza.

Según lo consignó el medio, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también intervino ante la polémica generada por las palabras de Abascal, quien se refirió a Pilar Alegría como “mujer objeto”. Sánchez expresó a través de X: “Todo mi apoyo a Pilar Alegría. Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos”. Estas declaraciones reflejaron la postura oficialista ante los recientes acontecimientos, defendiendo la dignidad de la ministra y exigiendo respeto en el debate político.

Varios líderes políticos y autoridades se sumaron al respaldo a Alegría, tal como recogió la fuente. El mensaje de condena contra los discursos considerados machistas y el rechazo a la retórica de odio prevaleció entre miembros del Gobierno, quienes insistieron en la importancia de preservar la igualdad y el respeto en el ámbito público. El caso puso en el centro el papel del lenguaje en la política y su potencial para incidir en el clima de polarización.

Durante su intervención en el evento de Utebo, Santiago Abascal planteó críticas al feminismo al plantear la pregunta de si “el feminismo consiste en poner una mujer objeto de candidata en Aragón”. De acuerdo con lo reportado, el líder de Vox insistió en que los fondos públicos “tendrían que estar para lo esencial, no para que una señora se despida del Ministerio con un catering de 15.000 euros”. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de una campaña política marcada por la tensión entre distintas fuerzas y la discusión sobre la gestión de recursos públicos.

Además, Abascal denunció la supuesta “farsa” de las diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, argumentando que "a la hora de la verdad pactan entre ellos". Este argumento lo ejemplificó con el acuerdo entre ambas formaciones para acoger a menores migrantes no acompañados, un asunto que, subrayó el dirigente, fue el motivo de la salida de Vox de seis gobiernos autonómicos en 2023. Según detalló la fuente, esta crítica de Abascal se inscribe en su estrategia de distanciar su formación de las posiciones de PP y PSOE, y de justificar decisiones recientes tomadas por Vox en el ámbito regional.

De acuerdo con los mensajes recogidos en las plataformas digitales y las intervenciones públicas, la controversia suscitada por la expresión de Abascal revitalizó el debate sobre el trato y la representación de las mujeres en la política, así como la reacción de los distintos actores ante los discursos que consideran discriminatorios o que promueven la división. El respaldo manifestado a Pilar Alegría y la condena de las palabras de Abascal reflejan el impacto que este tipo de situaciones tiene en el clima político español, en un contexto de elevada polarización y disputas marcadas por el lenguaje y los valores que se defienden desde las distintas formaciones.

Tal como publicó el medio, la reacción oficialista y la exigencia de respeto protagonizaron la respuesta a esta nueva polémica proveniente de la confrontación entre Gobierno y Vox. Con llamados a fortalecer la igualdad, la democracia y los derechos adquiridos, los principales dirigentes situaron el respeto y la convivencia como ejes del debate público actual.