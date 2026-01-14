Nacho Biosca: "Sé la responsabilidad que tenemos Sergey Hernández y yo en este Europeo"

El guardameta español del HBC Nantes francés, Nacho Biosca, afronta "muy ilusionado" el Campeonato de Europa de Balonmano, su primer gran torneo internacional con la selección y en el que no esconde "la responsabilidad" que tendrán tanto él como su compañero de posición Sergey Hernández (SC Magdeburgo) en una portería que no contará con Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales, su pareja más habitual de los últimos grandes éxitos.

"Yo, personalmente, estoy muy ilusionado, muy excitado, con muchas ganas, pero creo que estamos todos así. Llevamos trabajando muy bien estas últimas semanas, el partido contra Portugal igual pues no salió como queríamos, pero creo que en general hemos estado bien en el TIE", señaló Biosca en una entrevista a Europa Press.

Su primera gran cita internacional con los 'Hispanos', más allá de los Juegos del Mediterráneo de 2018, le llega con 30 años, aunque sabe que el nivel de la portería era alto. "España siempre ha tenido muy buenos porteros y con Sergey (Hernández), con Rodrigo (Corrales) y con Gonzalo (Pérez de Vargas) pues era difícil, pero yo venía trabajando para poder algún día estar aquí y estoy muy contento de poder estar. Ayudaré todo lo que pueda al equipo", subrayó.

Pero ahora, él y Hernández tendrán que lidiar con una posición siempre clave en una selección que por primera vez en mucho tiempo no contará con la eficaz y solvente pareja Pérez de Vargas y Corrales. "Sé la responsabilidad que tenemos Sergey y yo en este campeonato. Al final, si queremos llegar lejos, tenemos que ayudar al equipo. Y desde atrás, estoy seguro de que haremos un buen papel y que ayudaremos al equipo en todo lo que podamos para conseguir el mayor número de victorias", confesó.

El guardameta del Nantes francés analizó una selección en la que "hay mucha calidad en ataque". "En defensa hay jugadores nuevos como pueden ser Antonio Serradilla, que dará un plus también, y jugadores jóvenes como pueden ser Marcos Fis o Ian Barrufet, que es muy importante también, no sólo en ataque, también en defensa", expresó.

"Creo que en ataque tenemos mucha variedad, puede ser más uno contra uno, pero también tenemos muchos lanzadores, y creo que la riqueza que tenemos en el juego es muy importante para nosotros, y sabemos que será complicado defendernos", añadió al respecto el barcelonés.

La doble campeona de Europa llega a esta cita continental después de que en el pasado de 2024 no pasase la primera fase y tampoco se metiese en los cruces del último Mundial, cortando una gran racha de podios, aunque en los Juegos de París de 2024 sumó otra valiosa medalla de bronce.

En este sentido, Biosca no esconde que se haya poduido "mal acostumbrar" a la afición en cuanto a las expectativas porque "el balonmano español siempre acostumbra llegar lejos". "Por supuesto sabemos de la dificultad que tendremos en este campeonato, pero nosotros somos ambiciosos y queremos llegar lejos, así que hay que empezar ganando a Serbia, que será un partido duro", puntualizó.

De todos modos, el portero catalán sabe que afrontarán desde el principio un torneo muy duro. "Viendo todos los grupos del campeonato, seguramente sea el grupo más complicado, y no sólo eso porque luego, en caso de pasar, todas las selecciones son muy fuertes en un Campeonato de Europa. Empezamos con Serbia, Austria y Alemania, pero creo que podemos ganar a todas las selecciones. Empezar ganando a Serbia estaría muy bien", subrayó.

España llega al Europeo después de perder el pasado domingo la final del Torneo Internacional ante Portugal después de estar "muy bien durante 45 minutos", y, aunque su rival "jugó muy bien", para Biosca la derrota fue más por causa de los 'Hispanos'. "Y nos puede ir muy bien para aprender de cada uno. Creo que llegamos bien y con muchas ganas", indicó.

"NO ME ARREPIENTO PARA NADA DE HABERME IDO AL EXTRANJERO"

El guardameta está brillando en el Nantes, su cuarto club extranjero tras el Kadetten Schaffhausen suizo, el Wisla Plock polaco y el Veszprém húngaro, después de salir del balonmano español y de las filas del Ademar León en 2019

"Personalmente, el día que tuve que tomar la decisión de irme al extranjero no estaba muy seguro de cómo iría. Tenía un poco de incertidumbre porque era una liga nueva, aprender un idioma nuevo, pero ahora sobre todo me llevaría eso, todas las experiencias que he tenido, los idiomas que he aprendido, las culturas, las diferentes ciudades que he conocido y sobre todo la gente, que he hecho muy buenas amistades. Yo creo que son experiencias que me llevaré para siempre y no me arrepiento para nada", remarcó.

Una situación que se vive en esta selección donde, de los 18 convocados por Jordi Ribera, sólo cuatro (Marcos Fis --KH-7 Granollers-- y Aleix Gómez, Ian Barrufet y Dani Fernández --Barça--), juegan en la ASOBAL. "Creo que es interesante que tengamos jugadores que juegan en Liga Alemana, otros en Liga Francesa y otros en la Liga Española porque también eso da más riqueza al juego y más experiencia porque al final todos conocemos todas las ligas y casi todos jugamos en competiciones europeas, y eso es muy importante también", sentenció.