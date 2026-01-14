Agencias

Muere el exalcalde socialista de València Ricard Pérez Casado

El exalcalde socialista de València Ricard Pérez Casado falleció este pasado lunes por la noche a los 80 años y ha sido incinerado este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Nacido en 1945 en València, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universitat de València, ha dirigido diversas consultoras en los campos de estudios económicos, sociológicos y territoriales.

Fue alcalde de València entre 1979 y 1988. En 1996 fue nombrado Administrador de la Unión Europea en Mostar y en 2000 fue elegido Diputado Nacional por Valencia en el Congreso de los Diputados, donde fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.

En 2004 fue nombrado presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo del Mediterráneo. También fue, entre otras cosas, el comisionado del Gobierno central para la celebración de la America's Cup 2007.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha alabado a Ricard Pérez Casado, de quien ha dicho que deja "una huella imborrable, un servidor público que dedicó su vida a construir una València más justa y democrática". "Un abrazo enorme a su familia y a quienes tuvieron la suerte de caminar a su lado", señala en un mensaje en su cuenta de X.

El PSPV de la provincia de Valencia ha lamentado el fallecimiento de Pérez Casado, "figura clave" en la Transición, y ha destacado que fue el impulsor del Jardín del Turia, del Palau de la Música y de "la València moderna". "Nuestro pésame a su familia y personas estimadas", han agregado los socialistas en esta misma red social.

De su lado, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha subrayado que la muerte de Pérez Casado es "la de una persona que asumió que ser alcalde es imaginar la ciudad, más allá de las lógicas de la inmediatez y el corto plazo político". "En la València pensada por Ricard están los principales hitos de los que hoy estamos orgullosos", ha resaltado.

Mientras, la que fuera líder del PSPV en la capital valenciana y actual eurodiputada, Sandra Gómez, ha lamentado que "nos deja el autor de la mejor València: la que protegió el Saler, ajardinó nuestro río Turia y la llevó a la luz de la libertad y la cultura".

"La València de la que presumimos en postales o la que sale en los rankings como mejor ciudad del mundo para vivir lleva su sello. Como siento de forma sincera su adiós. Que la tierra le sea leve", añade.

