Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre María Edite, rotundos tras las denuncias de agresión sexual

Javier Santos ha expresado que la investigación sobre las acusaciones contra Julio Iglesias se basa en el trabajo de periodistas a quienes considera serios y que, por ese motivo, se deben tomar en cuenta los testimonios de las presuntas víctimas. Tras la revelación de denuncias por parte de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes lo acusan de agresión sexual, humillaciones, vejaciones y episodios de maltrato físico y verbal supuestamente ocurridos entre 2021 y 2022 en sus residencias de Bahamas y República Dominicana, distintas personas del entorno del cantante se han posicionado sobre el tema. Según consignó el medio, Santos manifestó públicamente su respeto por la presunción de inocencia, pero también su empatía hacia las mujeres que presentaron las denuncias, resaltando la importancia de no tomar a la ligera investigaciones que han durado años.

El medio informó que María Edite, madre de Javier Santos y bailarina portuguesa que tuvo una relación con Julio Iglesias en 1975, también ha ofrecido declaraciones sobre el caso. María Edite, quien lucha desde hace décadas en los juzgados y los medios para que el cantante reconozca la paternidad de Javier, señaló en conversación con el programa “Vamos a ver”: “A todo el mundo le llega su karma. El karma existe. Me sorprende entre comillas, porque es un hijo de su madre. Siempre pensé que el karma, tarde o temprano, llega. Por algún lado tenía que salir”. A pesar de estas afirmaciones, la bailarina aclaró que durante el tiempo que compartió con Iglesias no presenció ningún comportamiento como el relatado por las exempleadas, pero afirmó: “Siempre estaré con las víctimas y las creo totalmente”, ubicándose del lado de quienes han presentado las quejas.

Julio Iglesias, tras conocerse las denuncias, habría reaccionado poniéndose en manos de sus abogados y hasta el momento no ha efectuado declaraciones públicas. El medio detalló que el cantante permanece en silencio mientras evalúa la repercusión internacional de las acusaciones. En contraste, figuras cercanas como Ana Obregón, Makoke y Miguel Ángel Pastor han manifestado su apoyo al artista y han dejado claro que, a su juicio, resulta difícil asociar los hechos denunciados con la imagen cariñosa y respetuosa que tienen del cantante.

El medio recogió que Isabel Preysler, primera esposa del cantante y madre de sus hijos Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, se encuentra “en shock” por los testimonios dados por las exempleadas, aunque no desea hacer declaraciones públicas. Fuentes de su entorno han señalado al medio que Preysler ha transmitido en privado que la persona descrita por las denunciantes no se corresponde con la que ella conoció durante su matrimonio con Iglesias.

Por su parte, Javier Santos se mostró afectado al abordar el tema en el programa “El tiempo justo”. Declaró: “No sé, yo creo que es muy pronto para tener ningún tipo de opinión... me pone muy triste la verdad, pienso mucho en mis hermanos, pero también pienso mucho en esas mujeres que deben haber sufrido mucho, en caso de que esto sea verdad”. Santos indicó que, aunque existen denuncias graves, se debe esperar a que las investigaciones y la justicia determinen los hechos, y mientras tanto debe prevalecer el respeto a la presunción de inocencia.

En conjunto, los diferentes puntos de vista recogidos por la prensa, según publicó el medio, muestran una división de opiniones y sentimientos encontrados entre allegados y miembros de la familia extendida de Julio Iglesias. Mientras algunos cercanos dudan sobre la veracidad de los señalamientos, otros han decidido mostrar su apoyo a las presuntas víctimas, con el reclamo de que las investigaciones sigan su curso hasta esclarecer por completo los hechos denunciados.