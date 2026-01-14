El centrocampista inglés Conor Gallagher deja el Atlético de Madrid y ficha por el Tottenham Hotspur

El mediocampista Conor Gallagher cerró su etapa con el Atlético de Madrid tras haber incrementado su presencia en la alineación debido a la ausencia de Pablo Barrios por lesión, y selló su regreso a Inglaterra para unirse al Tottenham Hotspur. Según informó el medio Sky Sports y confirmó el propio club madrileño a través de un comunicado oficial, Gallagher se integra ahora al conjunto londinense con la vista puesta en sumar minutos de juego y fortalecer sus opciones de participar en el próximo Mundial.

Tal como consignó el Atlético de Madrid, la transferencia se pactó tras el acuerdo alcanzado con el Tottenham, el cual abonará una cifra superior a 39 millones de euros para hacerse con los servicios del volante inglés. Gallagher, quien defendió los colores rojiblancos durante una temporada y media, disputó 77 encuentros en ese lapso y contribuyó con 7 anotaciones y 7 asistencias al equipo que dirige Diego Simeone. El fichaje implica un regreso a la Premier League para Gallagher, quien originalmente llegó al Atlético a mediados de 2024 tras su paso por el Chelsea.

El futbolista portará el dorsal 22 durante su nueva etapa en el Tottenham. En declaraciones difundidas por el club londinense, Gallagher señaló: "Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser jugador de los Spurs y, por suerte, el club también lo pensó. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para saltar al campo". Sus palabras reflejan la expectativa que tiene depositada en su integración a los Spurs, donde buscará consolidar su protagonismo en una de las ligas más competitivas de Europa.

El acuerdo formalizado entre ambos equipos cerró una etapa en la que Gallagher se destacó especialmente en las semanas recientes, en las que la lesión de Barrios le permitió acumular más minutos sobre el césped, según detalló el comunicado del Atlético de Madrid. Pese a la brevedad de su paso por el club español, la entidad rojiblanca le manifestó su reconocimiento mediante una despedida en la que agradeció su entrega y profesionalismo.

La salida del jugador se produce en un contexto de transición personal y deportiva, ya que su intención declarada es ganar protagonismo y ritmo de competición, factores que considera fundamentales para presentarse en óptimas condiciones al Mundial que se celebrará este verano. De acuerdo con Sky Sports, la operación de traspaso representa una de las inversiones relevantes realizadas por el Tottenham para apuntalar su plantel de cara a la próxima temporada.

Gallagher se unió al Atlético de Madrid en un momento en el que buscaba consolidarse como titular en el fútbol europeo. A lo largo de sus 77 apariciones, el jugador demostró su capacidad para contribuir tanto en tareas ofensivas como defensivas, reflejada en el balance equilibrado de goles y asistencias que registró. Aunado a ello, la regularidad en su rendimiento y la versatilidad que mostró en el mediocampo le facilitaron su adaptación al estilo de juego del club madrileño.

En su despedida oficial publicada por el Atlético de Madrid, el club subrayó el respeto y agradecimiento hacia Gallagher: "Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales". El mensaje cerró así un ciclo que, aunque breve, quedó marcado por la implicación y la disciplina del centrocampista inglés.

Con su llegada a un Tottenham que busca reimpulsar su proyecto deportivo, Gallagher aspira a consolidar una trayectoria internacional que le permita, en poco tiempo, competir nuevamente a nivel global con la selección inglesa. El jugador encara ahora un nuevo desafío en su carrera, reforzando la plantilla de los Spurs y buscando la continuidad necesaria en la Premier League para afrontar los retos deportivos venideros.