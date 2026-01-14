El calendario ATP 2027 constará de 59 torneos repartidos en 29 países

La introducción del programa OneVision en el calendario de la temporada 2027 busca fortalecer los torneos más destacados del circuito, promueve una mejor alineación entre los intereses de los jugadores y de los organizadores, y pretende mejorar la experiencia de quienes asisten a los eventos. De acuerdo con la información presentada por la ATP, los cambios planificados incluyen acuerdos para compartir beneficios que, según el organismo, han sido fundamentales en el incremento de los ingresos de los deportistas en años recientes. La ATP ha confirmado que el nuevo calendario de 2027 abarcará 59 torneos en 29 países, incluyendo los cuatro Grand Slam y varias competencias de equipos, lo que consolida la expansión del tenis a escala mundial.

Según detalló la ATP, la hoja de ruta del circuito profesional comprenderá nueve Masters 1000 —siete de ellos con un formato renovado de 12 días—, 16 torneos ATP 500, y 29 certámenes ATP 250, además de competencias por equipos como la United Cup, la Laver Cup y la Copa Davis. Un aspecto destacado de la temporada será la celebración de las Nitto ATP Finals en Italia por séptima vez consecutiva y las Next Gen ATP Finals, destinadas a los ocho mejores jugadores menores de 20 años, cuya sede aún está por definirse. La presencia de los Grand Slam permanece como pilar central del circuito, junto a la integración de reformas orientadas a proyectar una imagen global reforzada del tenis profesional masculino.

El medio ATP Tour informó que España continuará como escenario de tres torneos principales dentro del calendario oficial en 2027. El Conde de Godó, clasificado como ATP 500, se desarrollará en Barcelona del 12 al 18 de abril; el Mutua Madrid Open, integrante de los Masters 1000, tendrá lugar del 21 de abril al 2 de mayo; mientras que el Mallorca Championships, en la categoría ATP 250, está programado entre el 20 y el 27 de junio. Estas sedes españolas mantienen su relevancia pese a la creciente internacionalización del calendario, que suma eventos en cuatro continentes y busca fortalecer la visibilidad del deporte a través de transmisiones y asistencia en diversos mercados.

La temporada 2027 marcará la continuidad de un proceso de expansión que, según publicó la ATP, permitió a los torneos reunir en la última edición a 5,55 millones de espectadores en las gradas y superar los 1.000 millones de espectadores a través de la retransmisión internacional de partidos. El presidente de la organización, Andrea Gaudenzi, resaltó que los torneos del circuito ofrecen competencia "de primer nivel mundial" en algunos de los "destinos más icónicos del planeta", según recogió el medio. Gaudenzi afirmó además que el reto para 2027 consiste en seguir elevando los estándares alcanzados, con la ambición de "potenciar los grandes eventos y ofrecer lo mejor del deporte a los aficionados".

El desarrollo de OneVision representa, según consignó la ATP, una reorganización estratégica para fortalecer la rentabilidad y el atractivo de los torneos catalogados como premium, estableciendo vínculos más sólidos entre los intereses comerciales de los clubes y las demandas de los jugadores. Esta estrategia contempla también el reparto de ingresos, con el objetivo declarado de alcanzar cifras récord en la remuneración para los deportistas participantes. Los organizadores del circuito insisten en que este enfoque ha sido vital para las métricas de participación, audiencia y proyección global del deporte.

La distribución de los 59 torneos a lo largo de 29 países busca reflejar la diversidad y el alcance internacional que caracteriza al circuito ATP. La presencia de competencias de distintos niveles —Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y ATP 250— responde al objetivo de fomentar oportunidades tanto para los mejores clasificados del ranking mundial como para jugadores en desarrollo que aspiran a abrirse paso en el circuito. Las instancias colectivas, como la Copa Davis y la Laver Cup, se mantienen para añadir variedad y promover formatos competitivos complementarios al tradicional individual.

En lo que respecta a la planificación del calendario, el ATP Tour puntualizó que siete de los nueve Masters 1000 se organizarán en formato de 12 días, una iniciativa que busca proporcionar un marco más extenso de competencia en algunos de los eventos más valorados del calendario profesional. La celebración ininterrumpida de las Nitto ATP Finals en suelo italiano refuerza la continuidad del vínculo entre el circuito y una de las plazas históricas del tenis europeo.

El incremento en asistencia y audiencia televisiva en la temporada anterior ha servido, aseguran desde la ATP, como palanca para impulsar nuevas estrategias orientadas a optimizar el alcance mediático y la experiencia de los seguidores tanto en estadios como a través de las plataformas digitales. De acuerdo con la entidad, este aumento ha motivado una revaloración del impacto internacional del ATP Tour en la industria deportiva y en el calendario de competencias globales.

Las reformas estructurales llevadas a cabo en el marco de OneVision y el diseño de un calendario con torneos premium buscan consolidar al ATP Tour como referencia mundial, garantizando la sostenibilidad financiera y el atractivo competitivo del tenis profesional masculino. Según la información difundida por la ATP, los acuerdos logrados entre jugadores y organizadores son fundamentales para el éxito de la estrategia y para el objetivo último de crecimiento sostenido en los próximos ciclos.