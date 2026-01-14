Aumentan a dos los muertos en ataques con drones por parte de Ucrania contra sendas regiones de Rusia

El alcalde de Rostov del Don, Alexander Skriabin, comunicó que el distrito golpeado por el ataque sufrió daños considerables en múltiples edificios residenciales y en una zona industrial, donde se desató un incendio debido a los restos de los aparatos interceptados. De acuerdo con el funcionario, las autoridades han puesto en marcha la declaración del estado de emergencia en el sector afectado y la formación de comisiones destinadas a cuantificar los perjuicios materiales para organizar la entrega de compensaciones y asistencias a los damnificados. La noticia principal es el fallecimiento de al menos dos personas en ataques con drones perpetrados sobre las regiones rusas de Rostov y Bélgorod, agresiones atribuidas al Ejército de Ucrania y confirmadas por varios funcionarios locales.

Según informó la agencia Europa Press, Skriabin utilizó su cuenta en la red social Telegram para informar sobre la muerte de una persona como resultado directo del "ataque enemigo de la pasada noche". El alcalde explicó que aún continuaban las labores de identificación de la víctima mortal, mientras equipos de emergencia participaban en la evaluación y remoción de escombros producto de la explosión y el fuego provocados por el impacto de fragmentos de las aeronaves no tripuladas derribadas. Skriabin también enfatizó la gravedad del episodio, puesto que afectó infraestructuras habitacionales e industriales, y destacó la urgencia con la que su administración respondía para gestionar la situación mediante ayudas directas para los residentes perjudicados.

En el caso de la región de Bélgorod, el gobernador Viacheslav Gladkov reportó la muerte de una mujer a causa del impacto de un dron sobre un vehículo en la localidad de Zozuli, catalogando el hecho como “otro ataque terrorista por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas”. Además del fallecimiento, el conductor del automóvil quedó herido y fue ingresado en un hospital local para recibir atención médica. Gladkov transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, según consignó Europa Press, y resaltó el incremento de episodios similares en la región fronteriza durante el último periodo.

El Ministerio de Defensa de Rusia sumó detalles sobre la dimensión y reiteración de estos ataques, afirmando que, durante las últimas horas, los sistemas de defensa aérea rusos lograron interceptar y derribar más de 50 drones enviados presuntamente por Ucrania. La distribución de los drones derribados incluyó 25 en la región de Rostov y 19 en Stavropol. Además, se destruyeron cinco aeronaves no tripuladas en Briansk, y se neutralizaron otros dispositivos de este tipo en Bélgorod, Krasnodar y Kursk. También se registró la destrucción de tres drones en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, una medida que no cuenta con reconocimiento internacional, detalló Europa Press.

Estos incidentes ocurrieron en el contexto de la guerra que se prolonga desde la orden de invasión rusa sobre suelo ucraniano en febrero de 2022, un conflicto en el que el uso de drones se ha intensificado como instrumento en el desarrollo de las hostilidades. Según reportó Europa Press, las evidencias recabadas por los propios funcionarios rusos subrayan que las autoridades locales han visto la necesidad de reforzar la seguridad y el protocolo de actuación inmediata tras el crecimiento en la frecuencia y el alcance de los bombardeos con aparatos aéreos no tripulados.

Otras medidas impulsadas por los gobiernos regionales incluyen la revisión y cálculo exhaustivo de los daños provocados por los ataques, con miras a canalizar compensaciones para las personas perjudicadas y restablecer la normalidad en las zonas afectadas. El despliegue de recursos para la atención de emergencias y la protección civil se mantuvo activo en ambas regiones, de acuerdo con los detalles consignados por Europa Press, mientras que se coordinaban esfuerzos entre distintas ramas administrativas y de seguridad para mitigar el impacto de estos episodios y prevenir futuros ataques similares.

La secuencia de los hechos, según relató Europa Press, muestra cómo las ciudades ubicadas en el sur y el oeste de Rusia se han convertido en escenarios de enfrentamientos indirectos, con consecuencias letales y daños materiales de consideración. Los ataques con drones, en este caso atribuidos a fuerzas ucranianas por las autoridades rusas, impulsaron la toma de medidas extraordinarias en un contexto marcado por una escalada en el uso de tecnología militar y la persistencia del conflicto armado tras más de dos años desde su inicio.