Urtasun presenta medidas para proteger a las pequeñas salas de música en vivo

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, realizará este 14 de enero la presentación oficial de las acciones del Ministerio orientadas a la protección de las pequeñas salas de música en vivo, según detalló Europa Press. La iniciativa surge tras la reciente clausura de locales emblemáticos, como el Café Central de Madrid, y cuenta con el respaldo de asociaciones del sector. Urtasun estará acompañado por representantes de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos (ACCES) en la presentación del paquete de medidas.

La preocupación expresada por el cierre de varios espacios reconocidos dedicados a la música en vivo motivó al Ministerio de Cultura a diseñar una estrategia específica para este ámbito, tal como publicó Europa Press. Urtasun explicó en agosto que estos lugares resultan imprescindibles en el ecosistema cultural español, ya que cumplen una función que otros espacios no pueden asumir. Señaló que su programación permite dar visibilidad a nuevas bandas y a jóvenes artistas, una labor que, según el ministro, es indispensable para el desarrollo de la cultura musical en el país.

El plan que se presenta ha sido impulsado tras detectar una tendencia al cierre de pequeñas salas durante los últimos meses, lo que generó inquietud entre el Ministerio y las asociaciones sectoriales. De acuerdo con Europa Press, el propio Urtasun mostró en diversas ocasiones su inquietud por este fenómeno, y destacó la intención del Gobierno de implementar medidas concretas para frenar la desaparición de estos espacios fundamentales para el tejido musical y cultural español.

Las acciones previstas incluyen el reconocimiento de las pequeñas salas de música en vivo como ecosistemas culturales necesarios para el país, manifestó Urtasun en declaraciones reproducidas por Europa Press. El ministro subrayó que estos locales desempeñan funciones que no se pueden reemplazar, ya que no solo promueven nuevos talentos, sino que fomentan una red viva de programación que enriquece la oferta cultural en diferentes ciudades.

En entrevistas previas, Urtasun también mencionó que si bien los grandes festivales musicales cumplen un papel relevante al convertirse en escaparate internacional para artistas españoles, la vitalidad de la música en vivo depende en gran medida de la supervivencia y el dinamismo de las pequeñas salas. Los festivales, recordó, poseen otra función destacada, pero la conexión directa con el público y la creación de oportunidades para músicos emergentes se produce principalmente en los locales más pequeños.

Durante la presentación del plan, el respaldo de entidades como ACCES refuerza la posición ministerial acerca de la necesidad de defender la red de salas de conciertos. Según consignó Europa Press, la colaboración entre el sector y la administración pública pretende garantizar la continuidad de los espacios culturales que han demostrado ser esenciales en la aparición y consolidación de artistas en España.

La clausura de locales como el Café Central, mencionada por Urtasun, expone la fragilidad de estas iniciativas cuando no cuentan con el apoyo adecuado. El titular de Cultura expresó que la supervivencia de las pequeñas salas resulta crítica para el futuro de la música en vivo en el país. Europa Press detalló que el Ministerio considera prioritario evitar la desaparición de estos enclaves, puesto que la labor de promoción de nuevas músicas y artistas se vería gravemente perjudicada.

Además, la propuesta del Ministerio de Cultura enfatiza el objetivo de mantener una red amplia y activa de locales dedicados a la música en vivo, lo que repercutirá en la diversidad y calidad de la programación musical nacional. La estrategia gubernamental se presentó como resultado de un diálogo constante con profesionales y representantes del sector, subrayó Europa Press.

Finalmente, según el medio, se prevé que las medidas avanzadas por Urtasun recojan no solo la dimensión artística, sino también la importancia social y económica de las salas, al considerarlas partes vitales de la infraestructura cultural del país. Tanto las organizaciones sectoriales como el propio Ministerio esperan que el plan anunciado logre contener la ola de cierres y fomente la consolidación de espacios que históricamente han servido como escenario para nuevas generaciones de músicos.