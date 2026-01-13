UNICEF alerta del asesinato de un centenar de niños en Gaza desde octubre a pesar del alto el fuego

Abid Al Rahman, un niño de nueve años de Jan Yunis, recogía leña con sus amigos cuando un ataque aéreo impactó cerca de su ubicación y la metralla le causó graves heridas en el ojo, según testimonió el portavoz de UNICEF, James Elder. A través de su comunicado, Elder informó sobre la continuidad de víctimas infantiles a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, alertando sobre la persistencia de muertes y la magnitud de la crisis que permanece fuera del foco global. Según publicó UNICEF, la violencia y las restricciones graves sobre bienes esenciales afectan de forma directa a los menores y a la población en general, lo que se agrava por el clima adverso y las recientes lluvias torrenciales.

El medio detalló que la cifra de menores fallecidos ronda el centenar desde el acuerdo de alto el fuego en octubre. Esta cantidad refiere a los casos en los que existió suficiente información para su registro, por lo que UNICEF advirtió que el número real de víctimas infantiles podría ser mayor. Del total computado, cerca de 60 corresponden a niños y unos 40 a niñas. Elder remarcó que “representa una muerte cada día”, y que estos fallecimientos están produciéndose en “el contexto del alto el fuego”, dado que la vida en Gaza continuó bajo condiciones asfixiantes y la supervivencia quedó sujeta a limitaciones severas, detalló UNICEF.

Según informó la organización internacional, aunque los enfrentamientos militares han disminuido en comparación con el periodo previo, los ataques no se han interrumpido por completo. A juicio del portavoz, “lo que el mundo llama ahora ‘calma’ se consideraría una crisis en cualquier otro lugar”, destacando la situación extrema que afrontan los habitantes de Gaza. Elder alertó que, tras el inicio del alto el fuego, la infancia palestina ha desaparecido del primer plano mediático internacional, situación que atribuye en parte a la percepción de reducción de la violencia.

Además de los fallecidos, cientos de menores han resultado heridos, según publicó UNICEF. El relato de Abid Al Rahman ejemplifica los riesgos cotidianos, con la metralla de armamentos explosivos alojada en el cuerpo de víctimas infantiles. A estas agresiones directas se suman las consecuencias indirectas de las hostilidades, como la falta de suministros médicos, escasez de combustible y gas para cocinar, así como la carencia de piezas esenciales para reparar sistemas de agua y saneamiento. El medio recoge que estas restricciones profundizan el impacto humanitario sobre la niñez y dificultan la operación de los servicios básicos.

James Elder destacó que la pausa en los bombardeos introdujo algunos avances, especialmente en el ámbito sanitario. De acuerdo con el portavoz, la distribución de mantas térmicas y de miles de kits de ropa de invierno para los menores ayudó a enfrentar las dificultades derivadas del clima invernal y las lluvias intensas. Estas precipitaciones, según reportó UNICEF, también ocasionaron muertes adicionales entre la población, agravando el saldo humanitario de la crisis.

Las labores de saneamiento han continuado mediante el uso de excavadoras para remover toneladas de residuos, con la intención de mejorar las condiciones higiénicas en una zona duramente castigada por el conflicto. Elder consideró estos avances positivos, pero insistió en que “un alto el fuego que reduce las bombas es un avance, pero no es suficiente si siguen muriendo niños y niñas”. La organización enfatizó que la reducción de la violencia constituye una advertencia respecto a la necesidad de cumplimiento estricto del alto el fuego, apertura de acceso humanitario, ampliación masiva de evacuaciones médicas y rendición de cuentas efectiva por las muertes registradas, según consignó UNICEF.

El portavoz de la agencia afirmó que transformar la actualidad de Gaza y garantizar la seguridad real para la infancia requiere que la disminución de los enfrentamientos militares se refleje en una mejora efectiva de las condiciones de vida y la protección de menores. Elder instó a la comunidad internacional a favorecer el acceso irrestricto para la entrega de ayuda, la evacuación de heridos graves y un compromiso sostenido con el fin de las muertes infantiles en la región, reportó el medio internacional.