Un estudio sitúa las energías del oleaje y el viento marino entre las más sostenibles

Una investigación de la Universidad de Granada (UGR) ha conseguido aplicar con éxito un método para cuantificar de forma objetiva la sostenibilidad y renovabilidad de las infraestructuras marítimas destinadas al aprovechamiento energético del oleaje y el viento en el mar (off-shore) para la producción de hidrógeno verde, los cuales ha situado entre las formas de energía más sostenibles.

El estudio, publicado en la revista científica 'Journal of Cleaner Production' y dirigido por los investigadores del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la UGR Ángel Molina Salas y Antonio Moñino Ferrando, revela de hecho que esta fuente de energía ocupa un lugar destacado entre las renovables.

Los análisis realizados permiten "establecer comparativas con otras fuentes de abastecimiento y sentar las bases para futuros protocolos de implantación". El equipo de investigación, en el que han participado María Clavero Gilabert, Miguel Santamaría Cervantes y Fanny Baena Ramírez, miembros también del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la UGR, ha aplicado una metodología que, por primera vez, define y mide "con precisión la viabilidad a largo plazo de la energía marina".

Este análisis integrado, del que ha informado este martes en nota de prensa la UGR, combina dos enfoques: el exergético, que evalúa el consumo de recursos naturales y las emisiones durante el funcionamiento, y el emergético, que considera todos los recursos consumidos durante el ciclo de vida de la planta, incluyendo su construcción, mantenimiento y desmantelamiento.

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación Obreron, dirigida por los profesores Antonio Moñino Ferrando y María Clavero Gilabert. La clave del análisis exergético es el "índice de renovabilidad". Este parámetro determina si un proceso es medioambientalmente favorable o desfavorable, si consume recursos renovables y si emite contaminantes.

Los valores obtenidos para los dispositivos de energía marina propuestos indican que su funcionamiento es favorable para el medio ambiente en un amplio rango de condiciones costeras. Por su parte, el análisis emergético cuantifica la sostenibilidad global de una planta de producción energética.

Los índices resultantes demuestran que estas instalaciones marinas son sostenibles desde un punto de vista termo-económico y ambiental, presentando valores similares a los de otras plantas de energía renovable. Este enfoque holístico es fundamental para "evaluar el coste real de la energía generada".

Este estudio es el primero publicado en una revista de alto impacto dedicado específicamente a un análisis termo-económico integrado de esta tecnología. Esta perspectiva permite "no sólo validar su sostenibilidad, sino también compararla de manera rigurosa con otras fuentes de abastecimiento".

Los resultados de estos trabajos, financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, confirman que la metodología desarrollada proporciona una herramienta "sólida" para la toma de decisiones informadas respecto a la implantación y el apoyo a diferentes recursos energéticos, basándose en criterios cuantitativos de sostenibilidad y renovabilidad.

Los responsables del estudio subrayan, además, que la tecnología para el aprovechamiento conjunto de oleaje y viento off-shore aún no está totalmente desarrollada, lo que la configura como un campo de inversión novedoso con gran potencial, y sus resultados pueden facilitar el desarrollo de políticas de gestión energética sostenible a medio y largo plazo.

